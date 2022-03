Susanna Griso se emociona hasta las lágrimas tras el duro testimonio de una ucraniana: "Mi abuela tiene 100 años y no es transportable"

Oksana Vysochin es ucraniana y ha vivido en España 22 años: 10 en Murcia y 12 en Cartagena. Actualmente se encuentra en Borispol, una ciudad ubicada a 16 kilómetros de Kiev y a 2 del aeropuerto internacional.

"Viajé a Ucrania hace un mes porque mi madre había tenido un problema de salud y no podía cuidar a mi abuela", cuenta. La abuela de Oksana está a punto de cumplir 100 años. Esta casi centenaria ucraniana es una hija de la Segunda Guerra mundial. "Tenemos una situación horrible, anoche hemos pasado los ruidos bélicos", asegura,

Viven sin luz. Ella trabaja en un centro de voluntarias de la guerra. "Aquí estamos muy unidos. Estamos pidiendo por favor que nos cierren el cielo porque están pasando cosas horribles: han muerto muchos niños. En mi situación, aunque pudiera abandonar Ucrania, moralmente no puedo. No puedo dejar a mi madre y a mi abuela aquí. Mi abuela no es transportable, necesita una ambulancia".

Pide ayuda para que "todo el mundo pida a la OTAN que cierre el cielo". Solicita también "al Estado español" que envíe material para las fuerzas militares ucranianas.

