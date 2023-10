Las ofertas más increíbles: ¡se alquilan sofá para dormir en un apartamento compartido y piso bonito pero con truco!

Este viernes, la periodista Leyre Pérez desvela las ofertas más llamativas que se ofrecen en los principales portales de venta y alquiler del mercado inmobiliario. Ya sea por el precio desorbitado, las condiciones que presentan las viviendas u otros aspectos, estas ofertas pueden despertar la incredulidad de los usuarios.

Ambos inmuebles cuyas ofertas analiza hoy nuestra compañera se encuentran en Madrid. El primero de ellos, concretamente en el barrio de San Fermín, se trata de un estudio de 28m² con un baño, hasta aquí todo normal. Pero ¡ojo! a lo que realmente se ofrece, que no es otra cosa que el sofá del estudio, contiguo a la cama principal de la estancia, y que sería para otra persona con la que convivir y compartir intimidad.

Los colaboradores manifiestan sentirse sorprendidos por la oferta. Álvaro Nieto, periodista y director de 'The Objective' asegura que no se imagina el precio ya que asegura "nunca he pagado por dormir en un sofá". Resulta que el importe que se solicita por este piso es de 250€ y que acertaba a adelantar la también colaboradora del programa y periodista, Elisa Beni.

Fotos estudiadas y con truco

La segunda oferta que analiza Leyre se trataría de el alquiler de una vivienda en el barrio de Palos de Moguer, también en la capital española. Este piso también abarcaría 28m² construidos y sería un primero sin ascensor, sin habitación y aunque cuenta con cocina equipada, no permite ser visitado previamente. A juzgar por las imágenes este segundo inmueble luce buen aspecto, con detalles y muchos espejos, pero al fijarse uno bien... ¡No tiene ventanas! Lo que dificultaría mucho la tarea de ventilarlo apropiadamente.

Un mercado loco y fugaz

Esta vez, al tratar de adivinar el precio en cuestión, nuestros colaboradores se han quedado cortos en sus estimaciones ya que la cantidad que costaría este alquiler es de ¡2.000 euros! Importe que a todos en la mesa ha parecido excesivo. Aun así, aparentemente alguien ha estado dispuesto a desembolsar dicha suma, porque según ha podido saber la periodista de Espejo Público, el piso ya habría sido alquilado.