Un experto analiza el nuevo precio del aceite de oliva, sin IVA: ¿Cuánto ahorrarán las familias?

La supresión del IVA en el aceite de oliva entre el 1 de julio y el 30 de septiembre supondrá un ahorro total de 2,75 euros por familia. El impuesto pasará del 5 al 0% para reducir el precio medio de cada litro de 10 a 9,5 euros. Según datos del INE, cada hogar consume 1,8 litros al mes (hasta un total anual de poco más de 22 litros). Este nivel medio permite establecer que el ahorro en cada domicilio por la medida fiscal ni siquiera llegará al euro mensual: en concreto será de 90 céntimos.

Caída de precios

A este importe se podría sumar la previsible caída tímida de los precios prevista para este verano. “Venimos de una tensión máxima de precios, que empezarán a ceder a rebufo de las cosechas de este año”, explica el economista Javier Santacruz.

“Sin embargo, no volveremos a pagar lo mismo que antes de 2022”, dice el experto. Y es que ninguna cifra del mercado prevé anticipar que el aceite de oliva ceda por debajo de los cinco euros, precio que estaba acostumbrado a pagar el grueso de los españoles.

Aumento de la producción

La campaña de este año supondrá un incremento de las toneladas producidas de 666.000 de la temporada anterior a las 851.000 calculadas para este año, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, este estirón será insuficiente para atender la demanda habitual de los españoles. Según cálculos propios, se precisaría una producción que flirteara con los 1,8 millones de toneladas al año para que el precio de la variedad más económica del aceite de oliva volviera a marcar menos de cinco euros en la caja de los supermercados.

“El récord jamás producido en España ronda los 1,6 millones de toneladas”, explica Santacruz. Las cifras de producción no sólo no alcanzan los niveles necesarios para abaratar los precios hasta niveles de hace dos años, sino que, además, otros países productores que históricamente han apoyado la oferta en España no se han recuperado de sus sequías ni problemas estructurales. Ni Italia, ni Grecia, ni Turquía, proveedores habituales de las marcas españolas, están en condiciones de complementar la oferta.

Esperanzas y objetivos

Túnez, el mirlo blanco sobre el que muchos depositaban sus esperanzas para ayudar a bajar los precios del aceite de oliva en los supermercados españoles, no acaba de arrancar. Otras fuentes indican que los productores y lonjas españolas deberían coordinarse mejor y operar como un verdadero mercado integrado para gestionar mejor la producción y las expectativas de precios. Actualmente, cada productor prácticamente va a la suya, cargando de ineficiencias –con sus respectivos costes— el mercado del aceite de oliva.

Primera necesidad

El periodista Toni Bolaños señalaba el miércoles en Espejo Público que lo importante de la supresión del IVA durante tres meses para este alimento no es tanto el ahorro formal, “sino que se considere a partir de ahora un producto de primera necesidad”. Ello supone que el trato fiscal que se dará al aceite de oliva será el mismo que el de la leche o cereales una vez se vuelva a gravar a partir del 1 de octubre.