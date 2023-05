Nuevo intento de timo del supuesto estafador del amor: "Como se dio cuenta que estaba a dos minutos de él, dijo que no podía verme"

Hombre de 53 años, procedente de Estados Unidos, de profesión contratista, viudo desde hace dos años y actualmente viviendo con sus dos hijos y su madre. Así se presenta un nuevo presunto estafador del amor ante sus víctimas. Tras intentar seducir a través de mensajes a una redactora de Espejo Público y llegar a pedir dinero, más mujeres le han denunciado.

Ana es una de ellas. El supuesto estafador contactó con ella a través de facebook y de ahí las conversaciones se trasladaron a la aplicación whatsapp. Después de contarle datos sobre su vida, ficticia, le dice que necesita dinero para comprar un billete de avión, para volar de Estados Unidos a España. En ese momento es cuando Ana decide parar el intento de estafa.

Hasta llegar a este punto, estos son algunos de los mensajes que recibió Ana: "Anoche soñé contigo, gracias por ahuyentar mis pesadillas. Espero que te hayas despertado con una sonrisa en tu rostro". Así poco a poco fue seduciendo a su posible víctima hasta que ella le brindó la posibilidad de quedar y le dijo que le mandara la ubicación.

"Esta es mi ubicación ahora mismo. Me duele mucho que no confíes en mí", dice en los mensajes el supuesto estafador del amor. Cuando hablan del momento de verse, él se justifica así: "No sabía que vendrías. Solo dijiste que estabas con tus hijos. No confías en mí y por eso estás haciendo esto".

"Como se dio cuenta que estaba a dos minutos de él, dijo que se iba y no podía verme"

Ana finalmente no llegó a quedar con él. "Él me llegó a hacer una videoconferencia pero no salía él, salía su hija", insiste en su intervención en Espejo Público. En este caso, ella no llegó a dar dinero al supuesto estafador pero hay otros casos en los que sí se han llegado a hacer transferencias, incluso grandes cantidades de dinero.

El caso de Ana es muy similar al relatado hace tan solo unos días por una redactora de Espejo Público. Con ella estuvo hablando durante al menos 20 días hasta que terminó pidiéndole casi 100 euros.