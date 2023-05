Así ha sido el intento de timo a una redactora de Espejo Público con la famosa "estafa del amor"

20 días de intensa conversación. Un supuesto piloto de vuelos médicos contacta con nuestra compañera María Martín. Escribe un único mensaje privado: "¡Hi!". El individuo encaja perfectamente con los rasgos de la "estafa del amor". Gran poder adquisitivo, joven, atractivo que intenta embaucar para conseguir dinero. La conversación comienza con piropos y con interés por conocer a la redactora. "Estoy seguro de que te han dicho que tienes unos ojos preciosos, voy en un vuelo sanitario. Tengo 27 años y soy piloto desde hace 4 años. Vuelo alrededor de Estados Unidos y a veces cruzo Europa. He volado por 54 países", aclara el supuesto estafador.

Dice que ha estado viendo sus fotografías, "no puedo expresar lo preciosa que eres". Se delata él solo porque ni siquiera comprueba las fotos del perfil, o sí y le da igual, está claro que sabe que habla con una periodista. El segundo día empieza a mandar estos mensajes: "Quiero poder demostrarte lo maravillosa que eres para mí". Y cuando coge confianza comienza la avalancha de piropos: "Estoy pensando en el día en que pueda pasar tiempo contigo en persona. Quiero susurrarte al oído. Decirte todos mis pensamientos. Te quiero hoy mañana, la próxima semana y para siempre. No puedo vivir un día sin pensar en ti. Me preocupo cuando no sé nada de ti. Y cuando finalmente escucho de ti me calmo. Me siento tranquilo y cálido. Eres mi ángel".

Al no contestar se pone celoso: "Es como si no me quisieras o buscaras a otro". Finalmente acaba pidiendo 95 euros a través de una tarjeta digital de una plataforma de contenido multimedia para comprar unos libros electrónicos. Insiste en la urgencia. Y sin caer en sus redes, se siente despechado al decirle que nos está mintiendo: "No tenías que mentir sobre hacer algo que no hiciste. Te tengo en alta estima y es porque aprecio cada uno de tus pensamientos".

Consejos para evitar estafas

Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional, proporciona unas claves para no caer en este tipo de estafas. Sobre todo, desconfiar de esos mensajes elogiosos de desconocidos, pero también buscar ese perfil desconocido en otros canales. Por otro lado, no hacer en redes sociales lo que no hacemos en la calle, tener un perfil privado e intentar conocer a esa persona en público o en una videollamada.