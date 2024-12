Nuevo año, nuevos impuestos, ¿pagamos muchos en España?: "Existe la sensación de que hay gente que no paga"

Lorenzo Bernaldo de Quirós y José María O'Kean, ambos economistas, no terminan de ponerse de acuerdo sobre si en España se pagan o no demasiados impuestos. Bernaldo cree que sí, que el esfuerzo fiscal de los españoles sobre su renta es casi un 18% superior al de la media europea y que estamos ante un sistema fiscal co fines recaudatorios que oprime la capacidad de ahorrar e invertir de familias y empresas. Pero José María O'Kean, en cambio, opina que se pagan tantos impuestos porque hay un gasto público alto que hay que cubrir, "y más si tenemos un gobierno de PSOE y Sumar", dice. Afirma que el gasto público que tenemos "es enorme" pero que España está pagando un 37% de los impuestos en relación al PIB cuando en Alemania es del 39% y en Italia, por ejemplo, del 43%.

La carga tributaria real

Para Lorenzo Bernaldo el "mito de la presión fiscal" no refleja la carga tributaria real, el peso real de los impuestos sobre las familias y las empresas. Asegura que todos los datos indican que los españoles y, sobre todo, las rentas más altas, pagan muchos más impuestos que la media de la OCDE. O'Kean cree que en España está extendida la sensación de "que hay gente que no paga los impuestos" y que, además, con los casos de corrupción que se van conociendo a la gente "se le pasan las ganas de pagar impuestos y lo entiendo, la verdad". Pero destaca que para mantener el gasto público actual son necesarios los impuestos "si la gente quiere tener sanidad, pensiones, educación-...hay que subir los impuestos".

Vuelve el IVA habitual en alimentos y luz

Ahora que el IVA reducido de los alimentos básicos llega a su fin ambos coinciden en que "se bajó por cuestiones excepcionales" y que ahora hay que ver cómo afecta a la economía con los impuestos que tenemos, dice O'Kean. "El problema es que no se pueden subir más los impuestos porque ya son muy altos y el Estado no se aprieta el cinturón" asegura Bernaldo de Quirós. Cree que se está apretando el cinturón a un país que tiene un nivel de renta media muy bajo y que "los impuestos tan altos impiden llegar a fin de mes y ahorrar".

