¿Cuánto paga su empresa por usted y cuánto le ingresan en el banco?: Así reducen los impuestos nuestras nóminas

¿Es normal que de una nómina bruta de casi 7.500 euros el trabajador reciba al final poco más de 3.000 euros? Espejo Público habla con dos expertos con argumentos y pareceres opuestos sobre este polémico asunto.

Daniel Lacalle, doctor en economía y profesor de IE Business School dice que "desafortunadamente no es una novedad". "Sí vemos el informe de la OCED tienes el coste laboral total que incluye lo que se llama las cotizaciones sociales o impuestos al trabajo y los impuestos que se van pagando y no es solamente normal sino que en el caso de España en el último informe de la OCDE, detrayendo todos los impuestos al trabajo básicamente la cuña fiscal es un 40, 2% en un salario mediano", además asegura que "no es una novedad", "desafortunadamente es una tendencia" añade Lacalle.

Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de hacienda, detalla que "por una lado está el coste de la empresa y por otro la nómina del trabajador no sé puede incluir, se incluye pero cómo información la cotización de la empresa, pero es no forma parte de la nómina, lo que forma parte es la cuota del trabajo y al cuota del IRP y vemos que no es equiparable ese porcentaje" .

Lacalle explica "que el coste laboral son todos los impuestos los impuestos al trabajo y por supuesto que los impuestos pagados por la empresa son un impuesto del salario, porque nutre otras cosas si no se contrata no se paga". Cruzado es tajante, " es un impuesto del salario, atribuible, imputable al empleador no al trabajador, por tanto no forma parte de la nómina, en tu nómina incluyes tus ingresos brutos , cuando haces la renta no incluyes la cuota del empleador"

El mordisco da el fisco a nuestro sueldo, ¿ha aumentado respecto a cuando gobernaba el PP?

Daniel Lacalle asegura que "sí que ha aumentado", y continúa explicando que no lo ha hecho conforme a la media de la OCDE. Según él, España "es el país donde mas han aumentado los costes laborales, donde mas ha aumentado al cuña fiscal de los países de nuestro entornos entre el año 2021 y el año 2023. [...] Las administraciones publicas siempre tienen la capacidad de inventarse un nombre, la tasa de solidaridad intergeneracional, es otro impuesto al trabajo . La realidad es que ha aumentado mucho más que los países de nuestro entorno".

Todo lo contrario argumenta el presidente de los técnicos de hacienda, "No estoy de acuerdo en absoluto si hablamos de los impuestos que pagan los trabajadores más de la mitad o así de los declarantes del impuesto de renta se ha reducido ese pago, de hecho el último estudio de FEDEA en cuanto a la distribución de los impuestos e ingresos en los hogares lo que nos dicen es que el 80% de los hogares españoles reciben de las administraciones más de lo que pagan sólo el 20% con ingresos más altos es el que está pagando más de lo que recibe, esto es así aunque haya cierta sensación entre los ciudadanos de que no lo es" .