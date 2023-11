Nicolás Redondo anuncia que se dará de baja "próximamente" en el PSOE tras presentarse la ley de amnistía

La ley de amnistía ya está en el Congreso y esa es la línea roja para Nicolás Redondo Terreros, histórico dirigente del Partido Socialista del País Vasco. Por eso ha anunciado que se dará de baja del PSOE en breve en la entrevista a "Espejo Público".

En días como hoy dice Nicolás Redondo "me siento especialmente triste" y "lo que haré estos días es cumplir mi compromiso porque yo si suelo cumplir mis compromisos". Dije que si se aprobaba una ley de aministía como la que se ha aprobado yo me marcharía del partido y próximamente enviaré la carta para que me den de baja del Partido Socialista" explica el exdirigente del PSOE Vasco. En la entrevista a Susanna Grisso ha sido muy claro con su compromiso "Yo siempre me he negado a irme durante mucho tiempo, teniendo motivos para irme. En la situación que estamos yo no tengo ningún afecto por este Partido Socialista".

Un PSOE sin sentido

Las palabras de los dirigentes del PSOE han perdido su sentido explica Nicolás Redondo que insiste en que no hay nada por encima de la ley. Nicolás Redondo reconoce que le sorprende el "espeso silencio" del partido que "sigue a pies juntillas la ambición desordenada de un líder". Este es otro PSOE que no e s el mío y ha puesto un paréntesis al periodo de la transición por siete votos matiza Redondo Terreros.

Hoy nos alejamos otra vez de Europa, somos una anomalía política dentro de la Unión Europea. ¿Qué partido democrático negocia con un prófugo para obtener un gobierno? ¿Qué Gobierno de Europa negocia el futuro de su Gobierno en el extranjero? Ninguno, esa es una excepción. Comprar votos para tener un Gobierno, se vista como se vista, no es patriotismo.

Nicolás Redondo Terrerosva más allá y apunta que "todo es por la ambición desordenada de una persona y el silencio cómplice del PSOE, nos va a llevar a esa España." No hay vuelta atrás, la división va a ser radical. Por encima de cualquier interés está la dignidad, asegura Redondo que añade "la única forma de expresar la dignidad es hablando cuando se está contra".

Acuerdo con el PNV

El acuerdo con el PNV del PSOE, además de la gestión de la seguridad social, impone fronteras internas añade Nicolás Redondo. Con ese documento, volvemos al medievo piensa el histórico líder del PSOE. A esto añade hay un párrafo en el que el PNV recupera el pase foral. Redondo Terreros cree que el PSOE de Sánchez nos lleva a tener fronteras interiores en España y que la amnistía nos va a llevar a la peor España, a la de los frentes, a la división, a la España del conflicto, a la que estaba desaparecida.

Suspendido de militancia

A mediados de septiembre el PSOE decidió suspender de militancia al ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE) Nicolás Redondo Terreros tras las críticas declaraciones al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. El exdirigente del PSOE Vasco fue suspendido de militancia por el partido socialista acusado de "reiterado menosprecio al partido". Durante todos estos meses Redondo ha sido muy crítico son las negociaciones del partido socialista para lograr una investidura.