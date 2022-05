Nacho Abad apunta los indicios que convierten en sospechoso de asesinato al actor Luis Lorenzo y su mujer

El actor Luis Lorenzo y su mujer Arancha niegan las acusaciones de asesinato sobre la tía de esta de 85 años. "Estoy convencido de que esto se va a aclarar. Cualquier medida que sea necesaria para aclarar todo esto se va a tomar", afirmaba el actor ante las cámaras. "Apelo a la presunción de inocencia. Prestaremos nuestra máxima colaboración a la justicia para esclarecer esta situación cuando antes. Tanto mi marido como yo tenemos la conciencia absolutamente tranquila, había una persona encargada del cuidado de mi tía contratada 24 horas para su cuidado. Es absolutamente falso todo lo que se está publicando mediáticamente y se acreditará documentalmente", afirma Arancha, también detenida por el crimen.

Apunta Nacho Abad que si todos los indicios fuesen falsos la Guardia Civil no les habría detenido y la jueza instructora no habría dado una orden de acceso y registro dentro de la casa. "Es cierto que existen indicios que apuntan a que podría haber cometido un envenenamiento", señala. "Se llevan a la mujer desde Asturias en circunstancias extrañas, no permiten la comunicación con los familiares. La familia llamaba a la fallecida desde Asturias y al no poder localizarla lanzan un ultimátum a la familia: "O coge el teléfono Isabel o presentamos una denuncia". Ante estas palabras el actor y su mujer responden que si siguen acosándoles quienes presentarán una denuncia son ellos.

Uno de los indicios que más pesa en la investigación es que la Guardia Civil se personó en la casa de Luis Lorenzo y Arancha después de que la familia de la mujer denunciara el no poder ponerse en contacto con ella. La mujer falleció con un peso de 55 kilos y tras hacerle una segunda autopsia se determinó que en el cuerpo de la fallecida se había encontrado cadmio y manganeso.

El abogado del actor y su esposa ha manifestado que la mujer consumía mucho pescado. "No soy experto pero pese a que dicen que los pescados grandes pueden tener mercurio, hasta donde conozco en España no ha habido ninguna muerte por intoxicación de mercurio de la lata de atún", apunta el periodista Nacho Abad.

El móvil del crimen sería económico, tal y como determina Luis Lorenzo, porque el ritmo de vida de Luis Lorenzo y su mujer sería superior a sus ingresos. Describen a Arancha como una mujer obsesionada con el dinero. "Intentó convertirse en la tutora legal de su padre e inhabilitarle para quedarse con la pensión de viudedad e incapacidad que él cobra".