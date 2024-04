Una mujer transexual denuncia a su casero por acoso: "Cuando le dije que no soy puta empezaron los problemas"

María (nombre ficticio) llegó a España huyendo de la discriminación que soportaba en su Marruecos natal por el hecho de ser transexual. Nació niño pero se sentía niña. La echaron de casa con 22 años y tuvo que sobrevivir prostituyéndose por 5 euros. Durante años sufrió insultos, huevazos, pedradas y después reunió el dinero suficiente para venir a España y ser acogida en su condición de género LGTBI.

Su sorpresa fue que una vez en España no encontró el respaldo que necesitaba. Mantiene que su casero en Murcia le ofreció perdonarle el alquiler a cambio de sexo y como ella se negó ha amenazado con subirle el alquiler 40 euros al mes.

"Yo no tengo ayuda económica y no puedo hacer frente a esta situación"

María se encontraba rehaciendo su vida estudiando en un centro de estética. Cuenta que ahora mismo vive encerrada en la habitación e intenta no salir mucho para no encontrarse con el casero paseando en bóxer por la casa. En un primer momento le ofreció no pagar el alquiler a cambio de sexo. "Yo le dije que no soy puta y a partir de entonces empezaron los problemas", señala. Le dijo que si se quería quedar en el piso le subía el alquiler 40 euros con el pretexto de que hay otra gente que quiere la habitación con ese precio. En ese tiempo no tiene ayuda económica y no puede hacer frente a esa cifra.

En un primer momento su casero le dijo que la empadronaría en la vivienda para que María pudiera acceder a determinadas ayudas. Finalmente no lo hizo y la ayuda de la ha terminado tramitando una asociación. Cuenta que cuando se ducha desnuda él la mira desde la ventana. Cuando le ha afeado que estuviera espiándola su casero le ha respondido que es su piso y él hace lo que quiere.

"Me ha dicho que ya puedo buscar otro piso", señala. Los insultos son también un día a día de su relación con el casero. La ha llamado 'maricón con tetas', 'puta baratera' y le ha llegado a empujar por la espalda, según relata. Esta misma noche se la ha pasado llorando en la habitación. Por la mañana ha ido a Urgencias porque necesitaba atención psiquiátrica y le han recetado Lorazepam para relajarse porque estaba muy nerviosa. Hoy ha faltado a su curso de estética.

"Un día entró borracho e intentó besarme en la cocina"

Ahora su casero quiere echarla del piso de todas las maneras posibles. Un día que entró borracho y ella estaba cocinando intentó besarla. El motivo de venir a España ha sido dejar atrás una vida de maltrato que ahora se vuelva a encontrar.

"En Marruecos no puedes vivir si eres trans, solo escondida porque hay una ley que discrimina a este colectivo", explica. Ha sufrido acoso en el colegio y en la calle. Ahora quiere buscar un trabajo para cambiar su vida. "En España también hay homófobos", lamenta.