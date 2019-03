Una mujer lleva 20 años asegurando ver a la virgen en el pueblo toledano de Villacañas

Luz de Fátima es como se llama el paraje donde se reunen los seguidores de Epifanía Tirado. Esta mujer asegura que la virgen se le aperece al menos tres veces al mes, aunque ella graba estos mensajes pues asegura que no sabe cuando se le manifiesta. La Iglesia ha criticado está práctica y no solo ha desautorizado estos supuestos "mensajes", sino que ha prohibido a los fieles a que acudan a ese lugar.

Sin embargo, estos siguen acudiendo al lugar tres veces al mes durante los últimos 20 años. En espejo público hemos logrado hablar con la supuesta vidente quine nos ha dicho textualmente sobre los mensajes apocalípticos que la virgen le trasmite que "yo no me entero, ella coge mis cuerdas vocales y entro en éxtasis. Yo me duermo. Yo no se ni dónde estoy".