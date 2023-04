El motivo que ha obligado a Susanna Griso a ausentarse de Espejo Público: "Que pase esto es algo histórico"

Carlos Alsina, periodista de Onda Cero y conductor del programa Más de Uno, ha conectado este martes con el plató de Espejo Público para analizar la actualidad con la que arranca la semana. En su habitual charla con Susanna Griso se encontraba en este caso la presentadora Lorena García.

Lorena ha sido la encargada de presentar hoy el programa desde su inicio en lugar de su habitual conductora. Alsina no ha dudado en preguntarle a Lorena por el estado de su colega: "¿Qué ha pasado con Susanna?", se preguntaba.

Lorena contaba entonces que la periodista Susanna Griso "se ha puesto malita". Explicaba la comunicadora que Susanna sí había asistido a su puesto de trabajo este martes pero se había sentido indispuesta minutos antes de arranca la emisión en directo. "Ha venido a trabajar pero media hora antes del programa me han avisado para que calentara por la banda", afirmaba la periodista de Antena 3.

"Susanna Griso tiene una salud de roble"

Señala además Lorena que el hecho de que Susanna Griso se ausente del magazín por enfermedad "es algo histórico". Relataba que era la primera vez que ella presentaba el programa en su lugar porque Susanna se hubiera puesto enferma porque "tiene la salud de un roble".

Carlos Alsina señalaba desde su estudio de Onda Cero que Susanna "no se pone mala nunca". Bromeaba Alsina que ante su ausencia pensaba que Susanna se la estaba devolviendo por un comentario que le hizo la pasada semana. "Yo he pensado que me la estaba devolviendo porque yo le afee que me estuviera cambiando por Iván Redondo los lunes", mantenía.

El analista político Iván Redondo ha estrenado recientemente en Espejo Público el espacio 'Informe Redondo', una sección en la que analiza la actualidad política de cara a las elecciones del 28M. Susanna Griso comunicó a Alsina que su sección se había pasado al martes debido a la nueva sección de Redondo.