Los Mossos y la Policía Nacional, sobre la fuga de Puigdemont: "Del dispositivo falló todo"

Veinticuatro horas después del regreso y huida esperpéntica del expresidente Carles Puigdemont, seguimos sin saber su paradero ni tampoco el porqué no fue detenido ni de quién fue la culpa. Hay quienes piensan que la responsabilidad fue de los Mossos d'Esquadra y otras personas que fue de la cúpula policial. Hoy, en Espejo Público, hemos hablado con portavoces de ambas partes para conocer sus versiones.

"Del dispositivo de los Mossos falló todo"

Según Serafin Giraldo, inspector de Policía Nacional, está claro de quién es la culpa del fracaso: "En principio la Policía Nacional no tiene competencia, por tanto, es difícil que tenga responsabilidad". "Lo que tenemos que analizar es el dispositivo de seguridad que montaron los Mossos, un dispositivo tiene que estar escrito, tiene que tener una parte previa, es decir, tiene que tener un antes, un durante y un después. ¿Qué ha fallado? Todo", zanja sobre el asunto.

Falta de información

"En el dispositivo que montaron eché en falta un policía que en un momento de incidencia pudiera acudir al lugar donde se estaban desarrollando unos hechos de carácter conflictivo, como fue por ejemplo lo que estaba haciendo el señor Puigdemont. Por tanto, desde mi punto de vista, ha fallado todo, puede existir un delito de desobediencia, los mossos tienen que dar muchas explicaciones y a nosotros posiblemente nos falte mucha información", afirma el Policía.

La versión de los Mossos

La mayoría de gente culpa a los Mossos de la huida de Puigdemont, y Albert Palacio, Mosso y miembro del sindicato USPAC, responde en una entrevista para Espejo Público al respecto: "La responsabilidad directa es de la cúpula política y policial no de los Mossos d'Esquadra. Si ha habido algún responsable ha sido la cúpula policial. Desde aquí estamos pidiendo las explicaciones oportunas para que ellos digan si ha habido pactos o no ha habido, qué es lo que falló, qué no, por qué no había drones en el aire...".

Una imagen de los Mossos dañada

Según Albert Palacio: "Como cuerpo policial necesitamos que después del descrédito de ayer y la vergüenza de ayer, necesitamos muchas explicaciones y que digan qué es lo que pasó. Puigdemont no se nos ha escapado a los Mossos, se le ha escapado a la cúpula policial y política que es la única responsable del diseño del operativo, es la única responsable de saber si había un pacto o no lo había, y de burlarse y reírse de sus trabajadores que estuvieron ayer muchas horas en pleno sol, sin saber nada de lo que se hubiera hablado".

Más problemas, además de Puigdemont

"No sabemos si habrá otro dispositivo para localizar a Puigdemont, debemos tomárnoslo con toda la tranquilidad del mundo y seguir haciendo nuestro trabajo, porque ayer sí que era el señor Puigdemont pero no olvidemos que en Cataluña delincuencialmente estamos muy mal, con más armas de fuego, más armas blancas, más asesinatos, con más agresiones sexuales... Y con esto cada día sí que los Mossos se están jugando el físico y estando en la calle para resolverlos, y los políticos no nos están ayudando a que esto se frene", concluye Albert Palacio.