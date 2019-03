Montse, afectada por cáncer de mama: "Hay que tomar la vida con optimismo"

Hoy es el día internacional del cáncer de mama, una enfermedad que, en nuestro país, cada año, se diagnostica a 22.000 mujeres. Si se trata precozmente, las posibilidades de curación son del 100 por cien.

El de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, con una incidencia anual de 22.000 casos en España, y aproximadamente una de cada ocho mujeres presentará esta enfermedad en su vida. La supervivencia por cáncer de mama ha aumentado y la supervivencia a los cinco años del diagnóstico es del 82,8 por ciento en España, por encima de la media europea.

La historia de Montse podría ser la de cualquier mujer de nuestro país. Tras un revisión rutinaria, le diagnosticaron un cáncer de mama. "Se me vino el mundo encima, pero he de reconocer que el trato y la profesionalidad del doctor Rabadán que fue el que me atendió y el de todo su equipo me tranquilizaron mucho". "Hay que tomar la vida con optimismo, esto no se acaba aquí", asegura.