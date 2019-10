"Él es un activista y si por él fuera estaría permanentemente en la calle con los sectores más radicales. Con su actitud está poniendo en riesgo el autogobierno de Cataluña", señala Miquel Iceta sobre Quim Torra.

El secretario del PSC pone de manifiesto que la consigna de los manifestantes más radicales "está en cuanto peor mejor". Sin embargo, matiza que "el Estado no puede ceder". Asegura que pese a estas revueltas hay que tener claro que "no se va a producir un referéndum ni la independencia, aunque puede haber en ciertos momentos desórdenes públicos".

Para Iceta los CDR "tienen en la cabeza la creación de un caos imposible que la sociedad catalana no va a seguir". "No hay muchos catalanes que quieren hundir a Cataluña y algunas de las cosas que proponen los manifestantes son hundir a Cataluña".