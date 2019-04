Miquel Buch: "Cuando hay un diálogo todos tienen que hacer alguna cesión y el Gobierno no quería hacer ninguna"

El rifirrafe entre Susanna Griso y Miquel Buch se ha hecho viral

Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios, hace un balance sobre el cumplimiento de un mes de la DUI y la posterior aplicación del artículo 155.

¿Ha habido una consigna por parte del expresident de que sigan los exconsellers en la cárcel? "No creo que lo haya pedido Puigdemont, estar en prisión es muy duro", asegura Buch.

Sobre el polémico rifirrafe entre Buch y Susanna Griso que se ha hecho viral en las redes sociales, Miquel Buch matiza que "no era ni mucho menos un comentario machista, era un ejemplo que quizás no era el más idóneo", añade que intentó buscar un ejemplo para explicarlo "y no fue el más acertado" y pide disculpas "si a alguien le ha sentado mal".