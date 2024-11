El ministro Ángel Víctor Torres confirma que se crearán "unidades especiales" para que los afectados por la DANA puedan reclamar ayudas

Ángel Víctor Torres, ministro de política territorial y memoria democrática, confirma que el Gobierno de España tiene la voluntad de presentar un anteproyecto de los nuevos presupuestos, modificados por las ayudas que ha previsto el Ejecutivo para las víctimas de la DANA.

El PSOE ha llevado al consejo de ministros la aprobación de un real decreto ley que el PP ha rechazado de pleno. Señala Torres que es cierto que las cuentas del año 2025 vienen marcadas por las circunstancias y esta supondrá un esfuerzo presupuestario importante. Cree que en este momento hay que "eliminar del discurso político afirmaciones como 'chantaje', intentar recuperar a las personas atrapadas y dar consuelo a las víctimas".

Esteban González Pons, vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del PP, califica de "humillación" que el PSOE vincule la aprobación de los presupuestos a las ayudas a los afectados por la DANA. El ministro no entiende las afirmaciones de González Pons. "Nadie puede pensar que en los presupuestos de los municipios afectados no va a haber modificaciones. Los partidos políticos dirán por qué apoyan o no".

Explica además que el Gobierno tiene que articular todos los mecanismos para multiplicar por 4 las ayudas que tenía de la DANA. Planea la puesta en marcha de unidades a pie de calle para que los afectados puedan consultar información relacionada con la petición de ayudas.

"O esto lo hacemos todos juntos, o la gente seguirá pensando que lo hacemos en un enfrentamiento"

Recuerda el ministro que cuando tuvo lugar la tormenta Filomena él era presidente de Canarias y entonces activaron ayudas que redujeron en la mitad los plazos que habían tenido con otros gobiernos. Ahora se enfrenta a "la mayor tragedia de la historia y tienen que acortar aún más". "O eso lo hacemos todos juntos o la gente seguirá pensando que seguimos en enfrentamiento".

¿Por qué el Gobierno no activó el nivel 3 de emergencias tras la DANA?

Sobre por qué el Gobierno no activó el nivel de 3 de alarma tras la DANA, mantiene que esto "hay que hacerlo con respeto al estado de las autonomías". Cuando una administración está en nivel 1 pide ayuda cuando sabe que con los propios medios no puede, si ve que necesita al ejército activa el nivel 2. Hay que colaborar con quien conoce el territorio poniendo todos los medios a disposición", explica.

Cree el ministro que hay que aceptar sus manifestaciones de rabia del pueblo "pero eso no lleva a nada si se une a ello la violencia física o verbal".