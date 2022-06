La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, sobre Argelia: "A veces no me atrevo a interpretar a mi propio Gobierno, no me pida usted que interprete al argelino"

La ministra portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez hace un llamamiento a las urnas este fin de semana en las elecciones de Andalucía: "La democracia es votar y participar. Ayer se cumplían 45 años de las primeras elecciones democráticas en nuestro país y reivindico la participación ciudadana en las urnas", señalaba.

Cree que la alianza PP- Vox significa involución para las mujeres y se está viendo en Castilla y León donde se han comprometido a derogar leyes que defienden a las mujeres. Considera que el PP "se está abrazando al partido que defiende esos postulados". Hace un llamamiento a las mujeres para que se movilicen en las urnas. No contempla que la izquierda se tenga que abstener. "Vayamos a votar para que no se dé esa opción y que les demos la vuelta a las encuestas".

Destaca que lo primero que se ha inscrito en la hoja de servicio de Alberto Núñez Feijóo como líder del PP es el acuerdo con Vox en Castilla y León. Antes de que eso sucediera se ofreció un pacto para evitarlo allí y en el resto de España.

Sobre el ascenso de la inflación y el anuncio de la Reserva Federal, reconoce que "no son tiempos fáciles" para España ni para todo el entorno europeo y global. "Estamos en una guerra que parece que la hemos olvidado pero las bombas siguen cayendo. Las consecuencias de la guerra están afectando a la energía y eso también tiene unas consecuencias económicas". Considera además importante que en al ámbito de la UE "estemos dando una respuesta uniforme a esas consecuencias". Pone de relieve que España con el precio del gas es el país de Europa que en los mercados mayoristas tiene el precio más bajo de la electricidad.

Recuerda la ministra portavoz que el Gobierno ha bajado la carga impositiva hasta en un 60% y eso permite que la inflación en España se esté controlando entre 1 y 2 puntos. Ahora mismo el Gobierno mantiene en vigor el último decreto pero los distintos departamentos ya lo usan para su prórroga.

El Gobierno argelino, a través de su agencia internacional de noticias, ha llamado "indigno" o incluso "pirómano" al ministro Albares. Considera Rodríguez que conviene no entrar en ese marco por responsabilidad de Gobierno. "Nosotros trabajamos desde la diplomacia para reconducir la situación. España siempre ha sido un país que siempre ha trabajado en los países vecinos y en esta caso estamos manteniendo la calma. Preguntada además por la destitución del ministro de finanzas argelino que dio la orden de congelar todas las operaciones financieras con España la ministra portavoz ha respondido: "A veces no me atrevo a interpretar a mi propio Gobierno, no me pida usted que interprete al gobierno argelino".