Los militantes del PSOE, sobre la entrevista a González y Guerra: “los respeto, pero su tiempo ya pasó”

Era la primera vez que Felipe González y Alfonso Guerra concedían una entrevista juntos. Y lo hacen en un momento de gran crispación política, en especial con el actual Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez.

Es bien conocido que la visión política de los dos varones socialistas no coincide mucho con la del actual mandatario, especialmente la de Felipe González. Pero ¿qué opinan los militantes de base de las declaraciones que dieron en Espejo Público?

¿El Gobierno tiene que ceder en todo ante sus socios?

Sobre la dependencia de partidos como Junts para gobernar y las concesiones que da el Gobierno, en la que González y Guerra no se muestran a favor de “ceder en todo”, los militantes opinan: “habría que verlos a ellos como se desenvolvían cuando tuvieron que pactar en el 1993 con la Convergència de Jordi Pujol”, dice Jorge. “Considero que son necesarios los pactos, ahora mismo tal y como está configurado el Congreso es necesario llegar a pactos”, comenta Isabel.

El futuro de Sánchez y su sucesión

La incertidumbre sobre el liderazgo del PSOE en el futuro es otra de las cuestiones puestas sobre la mesa. González se expresa irónicamente: “no hay nadie que pueda sustituir a Sánchez”. Y se moja sobre su sucesión: “hay gente muy valiosa. Yo tengo en la cabeza a varios, pero si lo que salga de mi cabeza se conoce públicamente está muerto”. Guerra añade: “renovarse siempre le viene bien a todos los partidos”.

Ante ello, los militantes responden en defensa de Sánchez: “Se planteó un poco lo mismo con Felipe González”, asegurando que “era el abismo” tras su marcha y “no había nada más allá”, dice Jorge. Isabel parafrasea a Sánchez, diciendo que “los líderes van y vienen, el PSOE es eterno”.

Las discrepancias internas

Ámbos exlíderes socialistas criticaron que no se pueda discrepar con la actual dirección del partido. Guerra lo ha llegado a tildar de “dictadura” y critica aquellos que les tachan de “atacar” cuando se opina distinto.

Jorge responde contundentemente: “que lo digan ellos, especialmente Alfonso Guerra, que en su etapa de Secretario de Organización tenía muy controlado el partido, me parece bastante fuerte”. Isabel añade: “en su día también dijeron que el PSOE se había convertido en el felipismo. Ahora en el sanchismo. Entonces dictadura, ninguna”.

Felipe y Guerra, ¿desconvocados del Comité Federal?

Tanto González como Guerra niegan haber sido invitados al próximo Comité Federal del Partido Socialista. Aunque se defienden diciendo que “no se puede hacer un juicio porque queda mucho tiempo para ese Congreso”.

Isabel quiso ser muy directa: “los respeto muchísimo a los dos porque son historia de este país y historia del PSOE, pero su tiempo ya pasó”. A Jorge, en cambio, le parecería “raro” que no los invitasen y “un error” que no lo hiciesen. Pero advierte que si eso fuese así “tendrían que hacer un poco de autocrítica de si están arrimando el hombro o no en momentos muy críticos”, añade.