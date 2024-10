Felipe González carga contra Maduro: "Es un sinvergüenza, un tirano"

El expresidente del Gobierno Felipe González, y el exvicepresidenteAlfonso Guerra han estado este jueves en 'Espejo Público' para abordar la actualidad política. Ambos han mostrado su clara postura contra el rumbo del PSOE. Pero también han hablado sobre el 'otro lado del charco'. González ha cargado con dureza contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "Yo oigo al sinvergüenza este. Es un sinvergüenza, un tirano", ha dicho sobre el líder del chavismo.

Así tilda a Maduro al escucharle hablar del 12 de octubre. El presidente de Venezuela criticó el miércoles que España celebre el 12 de octubre como fiesta nacional por el Día de la Hispanidad al considerar que "es el día que empezó el genocidio". "Ellos salen el 12 de octubre a celebrar el Día de la Raza, el Día de España. No podrían conseguir otro día, porque el 12 de octubre para toda América, sobre todo para nuestra América, es el día que empezó el genocidio, el exterminio, el esclavismo, el colonialismo. No es ningún día para celebrar, ni el Día de España, ni el día de nada. Es el día de la sangre, de la muerte, de la esclavitud, relató Maduro.

Sobre la petición de disculpa que piden desde el Gobierno de México por la conquista de América, Felipe González resaltaba que es algo "atemporal". "Yo creo que sería mucho mejor pedirle a Estados Unidos que pidiera perdón por haberse quedado con la mitad de México. No se si lo hizo con permiso de algún mexicano. Parece que no. Pero no es a Estados Unidos a quien se le pide eso no".

Discrepancias con el PSOE

En cuanto al próximo congreso federal del PSOE que se celebra dentro de un mes en Sevilla, Alfonso Guerra ha asegurado que "hay gente que parece que quiere volver a la dictadura en cuanto uno tiene una opinión distinta que mantiene otro". Felipe González no tiene conciencia de haber sido invitado al Congreso aunque no le preocupa.

Respecto a las discrepancias con el PSOE, Felipe González esgrimía que "nosotros nunca renunciamos a la autonomía estratégica del partido". Digo que se debe tener vocación mayoritaria porque uno debe ofrecer un proyecto a la sociedad que sea aceptable para la mayoría social".

"Hay quien dice que no hay nadie que pueda sustituir a Sánchez. La política no resiste el vacío, podría no ser Sánchez. Podría no ser Sánchez y habría candidatos con envergadura para serlo en el partido. Tengo en la cabeza varios, pero si lo que sale de mi cabeza se conoce públicamente está muerto", destacaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com