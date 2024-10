Mikel Buesa, sobre el tercer grado concedido a uno de los asesinos de su hermano: "Otro que ya está en la calle"

La noticia de la concesión del tercer grado al terrorista de ETA Luis Mariñelarena, sólo tres meses después de que el Partido Socialista de Euskadi asumiera las competencias sobre Administración Penitenciaria en el País Vasco ha generado indignación entre muchas de las víctimas de la banda terrorista. Es el caso del hermano de Fernando Buesa, en cuyo asesinato participó Mariñelarena.

"Todavía le quedaban 7 u 8 años de condena"

Con esta medida judicial el etarra podrá gozar de cierto grado de libertad, salir de prisión durante el día y regresar a dormir al centro penitenciario. Esto ocurre 8 años antes de que el etarra cumpliera la pena máxima posible, pese a haber sido condenado a más de 100 años de encarcelamiento.

"Otro que ya está en la calle"

Mikel Buesa compartía sus impresiones sobre lo que rodea esa concesión realizada a uno de los terroristas involucrados en el atentado con coche-bomba que mató a su hermano Fernando Buesa, abogado y miembro del Parlamento Vasco del Partido Socialista, y a su escolta, Jorge DíezElorza.

Manifiesta que no critica el hecho de que nadie le haya comunicado la decisión, sino la misma en sí: "Critico que se tome una decisión de excarcelar, en la práctica, a uno de los asesinos de mi hermano, hay otro que ya está en la calle, sin que haya cumplido su pena de 30 años".

Condenado a 100 años, no ha cumplido 25

El hermano de Fernando cita a la consejera de Justicia del País Vasco, María Jesús Carmen San José López, del PSE. Acusaba a la socialista de "lanzar un mensaje a Bildu, a la izquierda 'abertzale', a los herederos de ETA" con esta excarcelación prematura.

"Decirles que la doctrina, que sostuvo durante mucho tiempo el Partido Socialista, a cerca de que no se iba a sacara a la calle a los presos de ETA si no había arrepentimiento, colaboración y perdón de las víctimas, [...], que mi hermano Fernando expresó con total claridad muy poco tiempo antes de ser asesinado, [...] pues esta doctrina ya no sirve para nada".

"Parece que ha olvidado todos los conocimientos de Derecho Penal"

Mike Buesa se mostraba muy crítico y contundente con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que atribuía un olvido "muy conveniente", de lo aprendido como magistrado.

"Firmar un papelito no es pedir perdón"

Como apuntaba Susanna Griso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no va a presentar recursos contra esta decisión. El Ministerio Fiscal tiene en cuenta que ya se han cumplido tres cuartas partes de la pena, así como la firma de una carta de petición de perdón por parte de los terroristas beneficiados de esta medida.

Este último hecho no satisface, según Mikel, los criterios marcados por la justicia al no haberse producido una colaboración con ella.

¿Acuerdos no públicos entre Bildu y el Partido Socialista?

Este último episodio concerniente al grupo terrorista, según el Partido Popular, serían parte de los pactos no escritos acordados entre el PSOE y Bildu, a cambio de su apoyo en el Congreso de los Diputados. Sin embargo Mikel mostraba una gran prudencia al no querer valorar "algo que no sea comprobable" y señalaba además que no le interesa hacerlo: "Lo que me interesa es el mensaje político que se está dando".

"Ese mensaje es muy claro: 'El pasado ya no existe, el terrorismo se acabó, y ahora, todo lo que queráis los herederos de ETA, y además van a salir todos en poco tiempo'", manifestaba indignado Mikel, que sentenciaba: "Estarán en la calle todos a pesar de que unos cuantos todavía tendrían que esperar a cumplir su condena a la década de 2040".

La voz de las víctimas

Consuelo Ordóñez, hermana también de otra víctima de ETA, el político popular Gregorio Ordóñez, es abogada y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo. Como tal, enviaba la siguiente valoración al programa: "Es gravísimo lo que han estado haciendo. Los han soltado ya a casi todos. ¿Si las excarcelaciones las hacía el PNV toda la oposición callada?¿No es sospechoso?".

Confrontación con el plató

Poco después Mikel Buesa y el colaborador de Espejo Público y militante socialista Chema Crespo, protagonizaban un tenso momento por su disparidad de opiniones. El hermano del político le espetaba: "Lo que tienes que hacer es comprobar el Código penal ¿Por qué tienes que creer a un mentiroso compulsivo como es Marlaska? [...] Mi problema es que el asesino de mi hermano Fernando está en la calle por una decisión arbitraria [...] La ley no se ha cumplido".