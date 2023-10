Atacan con heces y pintura la tumba de Fernando Buesa, socialista asesinado por ETA

La tumba de Fernando Buesa, político socialista asesinado por ETA en el año 2000, ha amanecido este viernes vandalizada y manchada con pintura y heces. Tan solo 24 horas después de que ocurriera lo mismo con el monolito que recuerda su asesinato y el de su escolta.

El primer ataques se detectó este jueves por la mañana en la zona universitaria de Vitoria-Gasteiz. El monolito en memoria de Fernando Buesa y de su escolta, Jorge Díez Elorza -asesinado en el mismo atentado de ETA- apareció manchado con pintura negra.

Esta mañana, un nuevo ataque se ha producido. En este caso, en el cementerio de Santa Isabel. La tumba de Fernando Buesa ha sido manchada con pintura negra y con heces. La Policía Local, que se ha desplazado al lugar de los hechos para investigar el suceso, ha abierto ahora un atestado por este último ataque por un presunto delito de odio.

No es la primera vez que la tumba del dirigente socialista asesinado por ETA es atacado. Hace tres años, el 9 de julio de 2020, también sabotearon la lápida. Esa vez amaneció sucia tras ser rociada con pintura roja.

Controversia política

Muchos representantes de los distintos partidos políticos han expresado su descontento a estos ataques. Arnaldo Otegi, dirigente de EH Bildu, ha expresado su "rechazo a los inadmisibles ataques", que "son una auténtica provocación a la convivencia democrática en nuestro país". Además, se ha preguntado "qué persiguen con estos ataques quienes violentan así la convivencia".

Pero esta denuncia del coordinador general de la coalición abertzale se ha producido justo después de que Bildu no haya querido firmar una declaración de "condena" del Ayuntamiento de Vitoria a estos dos sabotajes y de que haya pedido cambiar la palabra "condena" por la de "rechazo".

Por este motivo, el PP los señala: "Nosotros no solo lo condenamos, sino que exigimos la condena de este ataque por parte de todos los demócratas. Aquel que no condena ataques a las tumbas de víctimas del terrorismo no puede ir a ninguna parte", ha declarado Cuca Gamarra.