Miguel Ángel Revilla lamenta la muerte de la golfista Celia Barquín: "Esto ha sido un mazazo para toda la región"

REACCIONES | ASESINATO DE LA ESPAÑOLA EN EEUU

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha lamentado la muerte de Celia Barquín; la golfista de 22 años asesinada en el campo de golf Coldwater, en el estado de Iowa (EEUU). Destaca que en Puente de San Miguel, el pueblo cántabro de esta joven, todos destacan la simpatía y dedicación de Celia por el mundo del golf. "Les he mandado una carta de pésame a la familia, esto ha sido un mazazo para toda la región", señala. "Esta chica reunía todo, no encontrarás a nadie que la conociese que no valorara su simpatía, era una perfeccionista en su deporte, tenía claro que el golf no te pone en la cúspide y hay que tener una alternativa y también era una extraordinaria estudiante", sostiene.