Miguel Ángel Revilla: "Es un error que se haya abierto competencia fiscal entre comunidades cuando todos debemos tener la misma presión impositiva"

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, señala que en su comunidad están ultimando hacer una rebaja en el tramo del IRPF para los que ganen menos de 35.000 euros. Considera que el tope de los 21.000 euros que ha fijado el Gobierno en su rebaja fiscal "está bien pero entre esos 3 millones que podían acogerse a la medida hay una capa de población que son los que ganan menos de 35.000 euros que deberían haber tenido una exención". "En general me parece que la medida es buena, puesto que graba a los que más tiene y exonera del pago de impuesto a los que menos tienen", señala.

Apunta Revilla que en una unidad de mercado el principal factor es que la tributación sea idéntica en todo el territorio. Quiere lanzar un apoyo "al ministro de las pensiones" (José Luis Escrivá) que ha dicho que no puede haber dentro de un territorio paraísos fiscales donde hay comunidades que por su riqueza que pueden hacer exención de cobro de impuestos frente a otras donde el coste es de tal altura que tiene que dejar de tener maestros en las escuelas, o una sanidad peor.

"Es un error que se haya abierto esta competencia fiscal entre comunidades cuando todos en España debíamos tener la misma presión impositiva. Que los que más tienen paguen más es un principio moral y ético en favor de los que lo están pasando peor", refleja.

"Si por ejemplo quitan el impuesto de patrimonio en el 80% de las CCAA puede originarse que un montón de personas deslocalicen su actividad y domicilio fiscal"

Señala el presidente de Cantabria que por si llega un momento en que casi todas las CCAA eliminan el impuesto del patrimonio ha encargado un informe sobre lo que supone la deslocalización de las empresas fiscales. Añade además que el 75% de las empresa de España tienen el domicilio social en Madrid. "Si este impuesto supone que hay gente que se deslocaliza fiscalmente de un territorio a lo mejor hay que sumarse no gustándote porque no te vas a quedar solo".

"Si por ejemplo quitan el impuesto de patrimonio en el 80% de las CCAA puede originarse que un montón de personas deslocalicen su actividad y domicilio fiscal de un territorio a otro. El error de principio es que los españoles no seamos iguales ante la tributación de este país eso si es romper el mercado y crear paraísos fiscales. Si dentro de un mismo país hay territorios donde unos pagan y otros no pagan de verdad estamos haciendo una cosa muy mala para mantener la unida de mercado de un territorio: que todos paguemos lo mismo seamos de donde seamos", mantiene Revilla.

"Hasta que no se solucione el problema con el precio de la energía no se regulará la inflación"

Sobre la inflación señala que "es la peor enfermedad de la economía porque perjudica a todos los que viven de un salario". Sí matiza que perjudica menos a las grandes empresas que siempre pueden hacer una repercusión vía precios de sus costes pero este tema no se arregla mientras no se arregle el problema del coste de la energía. "La energía lo es todo. El mundo hasta el siglo XVIII no evolucionó nada y empieza a despegar cuando se descubre la máquina de vapor y se descubre la energía. Todo lo que consumimos es energía".

Pide que "alguien empiece a hablar de soluciones políticas y no solamente de la guerra. Para Revilla los embargados en este momento somos los europeos y no Putin. Echa en falta hablar de negociaciones y de algún tipo de acuerdo. "Hay países que sí pueden hacer esa labor. China, la India o Turquía tienen influencia en Rusia porque lo que no nos vende a los europeos se lo vende a los indios o a los chinos".