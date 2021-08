El mensaje de Nabil al Gobierno español: "No abandonen a mi país, Afganistán"

Entre las miles de personas que sueñan con escapar de los talibanes está la familia de Nabil. Él trabajó en la base militar española, consiguió venir a nuestro país y ahora lucha por sacar de allí a su familia. El programa Espejo Público de Antena 3 Noticias ha hablado con Nabil, se siente abandonado por la comunidad internacional. "Yo creo que sí. Afganistán no solo lleva 2 o 3 años en esta situación, sino años y años".

"Mi mensaje no es solo para el Gobierno español sino para todos los países que, por favor, no abandonen a mi país y menos en esta situación que está pasando". Sobre la fecha tope del 31 de agosto para salir de Afganistán, Nabil asegura puede haber negociaciones para ampliar la fecha pero lo ve complicado. "Te pueden prometer 1000 palabras y no cumplir ninguna".

"Mi hermano menor ha estudiado y conoce la bandera de España. No sé si llevan algún pañuelo de eso no hemos hablado" ha explicado Nabil que ha querido lanzar un mensaje a todos los afganos que han llegado al suelo español.

"Fácil no es abandonar a tu país donde has pasado casi toda tu vida. Me alegro de todos los extranjeros, de todos los afganos que han llegado a España. Y les digo, a todos que bienvenidos y que esto no termina aquí, hay que levantar la voz por nuestro país" ha transmitido Nabil en el programa Espejo Público.

Puedes volver a ver la entrevista completa a Nabil en Atresplayer