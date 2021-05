Los menores marroquíes atrapados en Ceuta: Un refresco, un trozo de pan al día y el suelo como cama

Espejo Público se ha trasladado a Ceuta para ver de primera mano cómo se vive la crisis migratoria después de que más de 8.000 migrantes entraran en la ciudad en las últimas 48 horas. Lo hacían con la promesa del Gobierno marroquí de que serían llevados inmediatamente a la Península, una pretensión que no solo no se ha cumplido, si no que ya 5.000 han sido devueltos a su país.

Por el momento, más de mil menores siguen atrapados en la ciudad ceutí y no pueden salir si sus familias no les reclaman. Viven deambulando por las calles y muchos de ellos han sido trasladados a una nave del polígono industrial de El Carajal. Los menores han sido sometidos a pruebas PCR para determinar si son portadores del coronavirus.

Muchos de esos menores de edad han vuelto de forma voluntaria a su país. Los militares españoles desplazados a Ceuta les indicaban cómo hacerlo a pie de frontera. La labor de Cruz Roja es fundamental en esta crisis para atender a los migrantes y aportarles alimentos y cubrir sus necesidades sanitarias. Los migrantes se encuentran por el momento bajo la tutela de Delegación del Gobierno. Un total de 300 efectivos del ejército de tierra prestan ayuda humanitaria.

Espejo Público habla con dos chavales de 14 años. Cruzaron la frontera hace días y sobreviven con un refresco y un trozo de pan al día, tal y como le cuentan al reportero Raúl García. Duermen en el suelo y muchos de ellos no saben qué será de su futuro.

