"¿Me puede ayudar que mi novio me ha dado una paliza?": La agonía de la joven de 16 años apaleada en Málaga

El joven de 26 años acusado de dar una paliza a su novia de 16 ha reconocido los hechos ante la jueza. Asegura que el día de la agresión había consumido alcohol y ansiolíticos. En el auto, la titular del juzgado justifica la medida de prisión por la existencia de un riesgo extremo para la víctima

Jesús es el ángel de la guardia de que auxilió a la agredida. La encontró malherida y la llevó al hospital. La joven tuvo que ser intervenida con puntos en la ceja y en la cabeza, tiene dos vértebras fisuradas y ha perdido un tímpano. Después de apalearla, su agresor la arrojó en una zanja.

Jesús ha contado en Espejo Público cómo se encontró a la vítcima. Relata que estaba pasando por una rotonda cercana al lugar donde se produjo la agresión. Vio a la joven corriendo: "Por la forma de correr se notaba que estaba aterrorizada", señala.

La joven se acercó a su coche y ahí es cuando observó que tenía la cara ensangrentada: "Me dijo por la ventanilla, por favor, me puede ayudar que mi novio me ha dado una paliza", recuerda.

Jesús la llevó al hospital y la joven pudo ser intervenida de sus heridas y actualmente se encuentra recuperándose.

