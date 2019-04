UN PADRE EN CONTRA DE LA VACUNA DE LOS NIÑOS

Federico Sánchez está en contra de la vacuna porque su hijo nació perfectamente y falleció a los 3 años después de ponerse una vacuna. "La mayoría de las vacunas que se ponen a los niños contienen tóxicos y en privado algunos médicos me reconocieron que era consecuencia de la vacuna, pero nunca en público". De ahí su comprensión ante la actitud de muchos padres que no quieren vacunar a sus hijos. "Mi hijo no estaba en ningún grupo de riesgo".