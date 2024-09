Máxima tensión en plató con Sofía Cristo por la publicación de las fotos de Bárbara Rey: "Ojalá se pudra en la puta cárcel"

Después de décadas de no tener certezas absolutas de lo que ya era un secreto a gritos, en septiembre de 2024 una revista holandesa publicaba unas fotografías sobre las que se había hablado una y mil veces, y cuya existencia incluso se había cuestionado.

Un día después de que las instantáneas vieran la luz, Sofía Cristo, hija de la protagonista de las imágenes, Bárbara Rey, regresaba al plató de Espejo Público.

¿Existió extorsión, hubo chantaje?

Sofía desmentía las informaciones de coacciones o pagos a cambio de que las fotos permanecieran ocultas. Además afirmaba que aquel episodio ha supuesto una de las mayores desgracias en la vida de su madre, que no habría hecho más que "trabajar y trabajar", pese a haber estado "vetada" durante un largo periodo de tiempo en muchos lugares, según mantiene Sofía, pasando largos meses sin trabajo.

La hija de Bárbara, colaboradora habitual del programa, denunciaba también numerosos ataques que habría sufrido su madre a lo largo de los años: amenazas, actos de vandalismo contra sus vehículos.

Sobre las acusaciones de haber recibido grandes cantidades de dinero a cambio de su silencio y de que las fotos no vieran la luz, respondía con una pregunta: "Si realmente las ha recibido, a mi me gustaría saber. ¿Dónde está, joder?, ¡¿Dónde está?! Me hubiera encantado disfrutarlo".

Las especulaciones sobre las cantidades no son pocas y van desde los 25 o 30 millones de las antiguas pesetas, hasta incluso 665 millones anotados en los diarios personales del exdirector del desaparecido Cesid, Emilio Alonso Manglano. Más informaciones cuya fuente sería también Manglano, vincularían posteriores trabajos de Bárbara Rey en televisión a influencias ejercidas en su favor. Sofía sin embargo no lo cree así: "¿Eso cómo se llama? Trabajar, ¿no?".

Las fotos, un seguro de vida

"Se han vendido, estas fotos, como si fueran porno duro y ya estáis viendo"

Las afirmaciones que a lo largo de la mañana iba haciendo Sofía eran muy duras: "Las fotos han sido un seguro de vida para mi madre. Ha estado amenazada de muerte".

La hija de la actriz y presentadora también mantenía que para su madre, conocer al entonces Rey supuso "la mayor desgracia de su vida" y define a su madre como una "víctima del Rey".

El motivo de que las fotos haya 'aparecido' en el extranjero resulta evidente par Sofía: "Aquí nadie se atrevería".

Temperatura subiendo en plató

Sofía Cristo, visiblemente molesta, se ponía cada vez más a la defensiva al entender que se estaría restando valor a la carrera y calidad artística de su madre, Bárbara Rey. La colaboradora del programa parecía enfadarse con la presentadora Susanna Griso y con la periodista Gema López, por admitir que les chocaría la versión de hacer y mantener las fotos como seguro de vida.

"No me apetece seguir hablando del tema. Ni me apetece el tono tampoco", expresaba en un momento dado Sofía.

¿Futuras consecuencias penales?

La artista y colaboradora desvelaba que el asunto ya está en manos de abogados e incluso va a desarrollarse por la vía penal.

"Es un tema, que va a ir para adelante muchísima gente. Es un tema que va a ir también por lo penal, porque esto es un delito", avisaba la hija de Bárbara.

Respecto al responsable de que las fotografías hayan terminado en poder de la prensa, que no habría sido otro más que el propio hermano de Sofía, Ángel Cristo Júnior, ella misma reconocía que ve a Ángel "capaz de todo".

Al contrario de lo que mantiene Ángel, Sofía asegura lo siguiente: "Las fotos no se hicieron como cuenta mi hermano, las hizo un adulto".

"Quien le hace daño a mi madre, me hace daño a mí"

Sobre todo lo dicho en torno a estas fotografías y la relación que mantuvieron Juan Carlos I y Bárbara Rey, Sofía confiesa que ella comparte el sufrimiento de su madre: "Esto no es un caminito de rosas. Esto es otra vez revivir toda la mierda que está saliendo hasta en el telediario. Esto es muy duro. Y encima culpabilizan a mi madre".

"No tiene otra cosa que hacer en la vida"

Subía el tono de sus declaraciones Sofía y vertía críticas muy severas a Ángel: "Mi hermano lo único que sabe hacer es sacarnos el dinero o aprovecharse de nosotras".

Al preguntarle Gema López a Sofía si su hermano se estaría jugando una pena de prisión por sus últimos actos, ella responde con una abrumadora contundencia y sin pensarlo: "¡Ojalá se pudra en la puta cárcel".

Tanto Gemma como Susanna se quedaban sin palabras durante unos largos segundos.

Por último Sofía anunciaba que no acudiría al siguiente programa, con un más que evidente enfado por todo lo tratado.