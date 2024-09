El entorno del rey emérito: "Él niega el chantaje de Bárbara Rey y está harto de ser el dardo en todas las dianas"

La publicación de las fotografías íntimas de Bárbara Rey y el rey emérito han salpicado nuevamente a la Casa Real por una historia del pasado que está dando ahora la vuelta al mundo. Si Bárbara Rey se enteraba ayer de la noticia en Espejo Público y respondía diciendo que esto era una muestra de lo que era capaz de hacer su hijo, la periodista Pilar Vidal se hace ahora eco de la reacción del monarca.

Las imágenes habrían sido vendidas por el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo JR., a una revista holandesa. El hijo de la artista aseguraba que él mismo había sacado esas fotografías escondido en un arbusto del chalet de Boadilla del Monte (Madrid) en el que vivía Bárbara. Una versión que desmiente el entorno de Bárbara asegurando que las instantáneas fueron sacadas por el hermano de la 'vedette' y no por su hijo.

"Aunque el Emérito está molesto, también está tranquilo tras la publicación de las fotos"

Pilar Vidal se ha puesto en contacto con una persona muy cercana al rey emérito. Una fuente, cuenta, que solo consulta en contadas ocasiones cuando hace falta. Esta persona le cuenta que Emérito está molesto por la publicación de las imágenes pero que también se encuentra "tranquilo". Por el momento descarta emprender acciones legales. "No va a emprender acciones legales ni contra la publicación ni contra Ángel Cisto JR, no lo ha hecho nunca y no se lo plantea ahora", añade la periodista.

El entorno del Emérito es consciente de que la publicación de las imágenes suponen un delito ya que forman parte de la intimidad de los dos protagonistas. Creen que pueden existir más fotos de ese tipo, "más material". "Están expectantes por si merece la pena tomar una decisión", señala Vidal.

Preguntado por si se ha sentido en algún momento chantajeado por Bárbara, el monarca ha respondido que no, según Pilar Vidal. Prosigue la periodista diciendo que el rey emérito considera que se ha agrandado la historia. "Dice que si eso fuera así que se demuestre, de ser así ya se habría demostrado". En sus declaraciones sobre la reacción del monarca esta persona de confianza va más allá y señala que don Juan Carlos "está harto de ser el dardo de la diana en todos los temas".

El Rey estaría cabreado porque estas informaciones le suelen pillar en sus visitas a España

Se da la circunstancia de que el Emérito se encuentra en de visita en Sanxenxo (Pontevedra). Esta mañana no ha salido y parece que no lo vaya a hacer al menos estos próximos minutos. El que ha salido de la casay cuando Juan Carlos sale lo suelen hacer juntos.

Señala la periodista Úrsula Lorenzo que el entorno del Rey está enfadado y cabreado porque estas informaciones "le suelen pillar en las visitas que hacen a España".