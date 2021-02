Enfermera saturada: "El Gobierno acaba de firmar una orden que endurece al fin la venta de las mascarillas higiénicas"

"Las mascarillas higiénicas o de tela hasta ahora se vendían con una regulación no muy clara pero a partir de ahora las mascarillas de tela que no cumplan con esta regulación no podrán ser vendidas durante la pandemia del coronavirus" asegura Héctor Castiñeira, de enfermera saturada.

Según detalla enfermera saturada, "las mascarillas higiénicas como esta que tengo aquí tiene que cumplir a partir de ahora una serie de nuevos requisitos para poder seguir siendo vendidas".

"Cada vez que vayamos a la tienda y nos compremos unas mascarillas higiénicas reutilizables y lavables tendrán que venir junto con un certificado similar a este que tengo aquí" explica Héctor Castiñeira, de enfermera saturada.

Cada mascarilla deberá ser vendida con un certificado donde, según detalla Héctor Castiñeira, de enfermera saturada, tendrá que informar de "el número de lavados a las que le podemos someter, la temperatura a la que tendremos que lavarlas también y datos del laboratorio que ha certificado y testado esa mascarilla como buena".

"Además de datos como la respirabilidad de la mascarilla o incluso la eficacia de filtración que a partir de ahora tendrá que ser obligatoriamente igual o superior al 90%. Las mascarillas que están ahora a la venta y que no acaban de cumplir todos estos requisitos tienen 30 días" explica Héctor Castiñeira, de enfermera saturada y añade que "las empresas comercializadoras tienen 30 días para adaptarse a la nueva normativa y en caso de que no lo hagan se enfrentan a sanciones de hasta cinco años de cierre de la empresa".