Más de la mitad de los comercios de nuestro país, pertenecen a chinos

Uno de los problemas en la aceptación del comercio chino en nuestro país, son las falsas noticias que se han dicho sobre ellos. Noticias del tipo que no pagan impuestos, no declaran a Hacienda o que nunca contratan a trabajadores que no sean de su nacionalidad están demasiado extendidos en el imaginario colectivo. La realidad es que cada vez hay más empleados españoles en puestos de responsabilidad que trabajan para comercios chinos.

En Madrid podemos encontrarnos lugares como el polígono industrial Cobo Calleja en el que 3 de cada 4 empresas son chinas y distribuyen a gran parte del tejido comercial asiático en nuestro país. Un tejido que en tiempos de crisis no sólo consigue mantenerse sino que no para de crecer, especialmente en las grandes ciudades.

En la capital de España, el 60 por ciento de los comercios tradicionales ya son chinos. En Barcelona, casi el 50 por ciento. En Valencia, el 30 por ciento. Y todo ello a pesar de que en España actualmente cierran cada día 100 tiendas.