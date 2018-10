Marta López, modelo y azafata: "No me siento menos digna por trabajar en bikini o pantalón corto"

POLÉMICA POR LAS RECOGEPELOTAS EN 'SHORTS'

Nuevo caso de sexismo y machismo en el fútbol. Un equipo italiano de tercera división ha sustituido a los recogepelotas habituales por chicas en 'shorts'. Marta López, modelo, 'influencer' y azafata, se muestra en contra del feminismo actual. "Yo creo en el feminismo que defiende la igualdad pero no en el que pone a la mujer por encima del hombre", señalaba. Cree que el problema de estas contrataciones existe cuando las chicas son menores de edad. "Yo no me he sentido menos digna por trabajar en bikini o en pantalón corto en una competición deportiva", destacaba.