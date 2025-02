¿Decir "guapa" es machista? Así lo afirma la ministra Yolanda Díaz

Si alguien en el trabajo les dice que está guapa ¿pensarían que es un comentario machista? Esta es la pregunta que lanzamos hoy en "Espejo Público" a nuestros colaboradores Ana Bernal, Jaime de los Santos y Zaida Cantera. Les pedimos que se posiciones y expliquen si es o no un rasgo machista.

Comentarios machistas

Pero ¿Por qué tenemos esa pregunta del día? Es la pregunta que ha lanzado la vicepresidenta Yolanda Díaz tras contar que le ha generado malestar que un periodista en el Congreso de los Diputados le hiciera ese comentario y le dijera literalmente según ah contado que "cada día estás más guapa". Según ha explicado Díaz "un periodista, sin rubor, me die hizo un apelativo, a mi estado físico... que estaba cada día más guapa".

Los "guapos" de Yolanda

Pero, y si fuera al revés, si es una mujer la que hace esa apreciación directamente hacia un hombre ¿pensaríamos que ella es "machista" ? Rascando en la hemeroteca hemos encontrado que precisamente la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no se ha tomado bien que un periodista le dijera que cada día está más guapa, ha lanzado este piropo en varias ocasiones al presidente de la CEOE Antonio Garamendi. El comentario se produjo en un encuentro en los cursos de verano en Santander, en junio de 2023, al saludarle Yolanda Díaz le espetó "¡Qué guapo estás!"

Esta polémica ha entrado en el debate político. Alberto Núñez Feijo acusa a la vicepresidenta de frivolidad en sus redes sociales. Dice que "ni toda crítica, ni todo halago es machismo. Machismo es que el hombre pretenda prevalecer sobre la mujer solo por el hecho de serlo". Feijóo asegura que esto es frivolizar con conductas que a veces cuestan vidas. El presidente del PP cree que combatir el machismo es denunciarlo si lo hay en tu partido no usarlo de comodín.

El debate del machismo

Tras esta nueva polémica ponemos encima de la mesa el debate y nos preguntamos si ¿debemos evitar los calificativos sobre el aspecto físico de alguien aunque sean positivos? Según la periodista y colaboradora Ana Bernal Triviño " en la vida no todo es blanco y negro sino que hay una escala de matices, hay una escala de grises y que en este tipo de circunstancias al final todo depende mucho del tono, de la forma y del modo".

Yolanda Díaz explica Bernal "ella la contextualiza en un saludo informal entre compañeros ella contextualiza que lo que se tiene que estar valorando es su vertiente profesional y no que dependa de esa valoración profesional, dependa de un comentario físico pero a mí lo que realmente también me remueve de todo esto es que al final esto es solamente la punta de muchas otras situaciones que además la hemos visto hace muy poco. Por ejemplo, en la Asamblea del Madrid cuando un consejero de Ayuso le dijo una diputada de Más Madrid No me pongas morritos".

Del otro lado, Jaime de los Santos , responsable de igualdad del Partido Popular, opina que "Yolanda Diaz compartía gobierno con el que hoy es imagen de una página que trafica con cuerpos de mujeres, el que compartía con Yolanda Diaz consejo de ministros ha conseguido que por primera vez en la historia de este país al tribunal Supremo vaya una mujer prostituida para hablar sobre los tejemanejes de un ministro de España que era la mano derecha de Pedro Sánchez y lo que le preocupa a la silenciadora de personajes como Errejón o Monedero o sea Yolanda Diaz es que la llaman guapa". De los Santos añade que es "un feminista convencido soy ponente de ese pacto de estado contra violencia machista que me gustaría recordarle a Ana y a todos los que no lo sepan que quien lo puso en marcha fue el Partido Popular Don Mariano". Jaime de los Santos cree que "se frivoliza una lucha tan histórica" y que "se roba la importancia al feminismo"

Un debate donde buscamos la opinión de Zaida Cantera que denunció por acoso sexual a un mando en el ejército. Según su punto de vista "hay que delimitar con más cuidado lo que consideramos machismo. No se puede frivolizar determinadas conductas y contextos que no son excesivos". Para Cantera "que una persona que conoces mucho, con la que mantienes una relación cordial de trabajo te diga que estás guapa no se vuelve invasiva". Es una expresión que según ella "puede estar dentro del diálogo normal entre personas" y por tanto no se puede considerar una actitud machista.

