Mariló Montero: "Pedro Sánchez simula que está feliz y contento cuando le están cogiendo hasta el cuello de porquería"

La XXVIII Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en la que se reúnen Pedro Sánchez y los lideres autonómicos ha dejado patente el tenso ambiente político que reina en la actualidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado el acto mientras Pradales e Illa hablaban en euskera y catalán.

Ayuso ha protagonizado un tenso momento político con la ministra de Sanidad Mónica García, quien antes de llegar al cargo era la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid y principal azote político de la presidenta. El momento de máxima tensión se ha producido cuando Mónica García ha ido a saludarla "con normalidad institucional" y esta, según fuentes del Ministerio, "le ha quitado la cara" y le ha reprochado que le llame asesina por las muertes en las residencias de mayores durante la pandemia de Covid.

"Cuando Mónica García estaba en la asamblea simuló dispararle con su mano"

ha señalado en sus redes sociales que, sino que le ha ofrecido un saludo institucional "que es lo que se corresponde en estos casos".

Señala Mariló Montero, colaboradora de Espejo Público, que Mónica García cuando estaba en la asamblea de Madrid simuló dispararle con su mano. "Hizo la imagen de coger los dedos y apuntarle. Siempre han usado lo de cargarle las muertes de la pandemia pidiendo que se atendiera a los enfermos del Covid", apunta.

"Pedro Sánchez ha llegado con una sonrisa falsa y Ayuso con una seriedad verdadera", matiza Montero. "Esto representa la complicación con la que tiene que convivir Sánchez. Él simula que está feliz y contento cuando le están cogiendo hasta el cuello de porquería".

"Es verdad que lo del pinganillo e incluso la convocatoria de la conferencia de las comunidades autónomas que no se celebra desde la pandemia ahora se hace para tapar la porquería que hay por lo de la 'fontanera'. Son estrategias de Sánchez, en vez de hablar de la vivienda, de los trenes, de la tecnología...", apunta Montero.

"El asunto de los pinganillos es una puñetera 'torre de Babel'"

Señala además que el asunto de los pinganillos en la conferencia es una puñetera 'torre de Babel'. "A lo largo de la historia de la humanidad hemos estado comunicándonos para crecer y ahora lo que hacemos es poner 20.000 idiomas. Se pueden hablar como cortesía pero no me vas a hacer la conferencia entera en euskera, es una incomodidad de comunicación. He vivido muchos años con mi familia en Cataluña y eso es una grosería".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.