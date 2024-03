Mariló Montero, sobre el desagradable momento que sufrió recientemente: "No voy a denunciar a una persona por agarrarme el culo"

La semana pasada, la colaboradora de Espejo Público, Mariló Montero, denunciaba que en un evento, un hombre con novia le metió mano. Contó que si esta situación le hubiera ocurrido en privado: "Le doy una hostia en la boca que le dejo sin dientes". Además cuenta que solventar esto es complicado porque hay momentos en los que las mujeres se ven envueltas en mucha violencia, donde tienen que gestionar muchas cosas y no hacen la gestión perfecta en ese momento, y añadía que lo más fácil era denunciar.

"Lo fácil en estas situaciones es la denuncia"

Cuenta en el programa, que en los tiempos que corren, que una persona adulta haga eso, lo que se sale es darle una bofetada ahí mismo, pero tiene que pensar en el cisma que se montaría públicamente, porque está en un evento público. Además, Montero señaló que ella gestiona esta situación de forma indirecta, mandando un mensaje directo a alguna persona cercana para evitar un conflicto familiar, un conflicto matrimonial, puesto que ella no quiere ningún tipo de problema.

"Hay que buscar formas de hacerlo"

Mariló cuenta cómo tuvo que apartarse del medio en general por la gran repercusión mediática que se produjo, señala que está acostumbrada a "estas avalanchas" y sabe manejarlo. Lo primero que tuvo quehacer fue calmar a sus familiares, puesto que la llamaban creyendo que había estado ingresada en el hospital después de una agresión, todo esto por los mensajes de los medios. Ella nos cuenta que no ha puesto denuncia, puesto que no ha habido agresión sexual, y por tanto sin agresión sexual no hay denuncia. Argumenta que en el contexto de tertulia en el programa, sí denunció verbalmente este hecho, no en un juzgado.

"Yo si denuncio, denuncio en el juzgado"

Comenta también el significado de agresión: "Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño, usado también en sentido figurado" y el de agresión sexual: "es un comportamiento sexual no deseado o actos que usan la intimidación, la coacción o la fuerza". Con respecto a la definición de agresión sexual, dice que con respecto al acto de agresión sexual ella no lo deseaba, ni le intimidó, ni la coaccionó, ni usó la fuerza. Ella no pudo elegir porque la sorprendió: "Me agarró el 'pompis' y me sorprendió".

Insiste que esto es objeto de la Ley del 'sólo sí es sí' que ha resignificado las palabras, que tiene muchos problemas que deberían de ajustarse. Ella comentaba con sus amigas que se encontraban muy asustadas: "Yo estoy cansada de haber vivido igual en los años ochenta, en una época, en la que nos magreaban mucho". Por último, dice que ella no va a poner una denuncia a una persona porque le haya tocado el culo.