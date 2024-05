Mariló Montero deja sin palabras a Espejo Público: "Puedes tener un orgasmo sin hacerte absolutamente nada"

Una monja de clausura ha explicado sus trucos para frenar el deseo sexual. Pese a su condición de religiosa esta mujer reconocía tener un deseo sexual activo y a su parecer lo ideal sería "no reprimirlo, sino educarlo". "Puedes ponerte a hacer otra cosa y dialogar con el deseo", señalaba.

Tras escuchar a esta monja la periodista Marta Robles interpretaba que lo que quiere decir el testimonio. "Está diciendo que en vez de masturbarse se tiene que ponerse a hacer un bizcocho de canela y pensar en otra cosa", mantenía. "Yo le he entendido que como ella no puede reprimir eso, lo tiene que distraer. El deseo es no llegar al orgasmo", explicaba Robles.

"Para el orgasmo tiene que haber algo de materia o de fantasía"

Se ha sumado a este debate la presentadora Mariló Montero diciendo que tú "puedes tener un orgasmo sin hacerte absolutamente nada". Ante tales palabras sus compañeros de plató han pedido a Mariló que se explique. La presentadora de Espejo Público Susanna Griso no daba crédito a la revelación de Mariló y consideraba que "tiene que pasar algo ahí, tiene que haber algo de materia o de fantasía".

Entonces la presentadora proseguía preguntando a sus compañeros sobre sus hábitos: "¿Sin haceros nada no os habéis corrido directamente?". Mariló señalaba que esto puede suceder mientras estás durmiendo o sola, "igual sin pensar en nada pero lo tienes".

"Nos viene a decir que ante la tentación ducha de agua fría y a correr"

Para Montero el cuerpo de las monjas es el mismo que el del resto de mujeres y "como el nuestro pues el cuerpo funciona biológicamente con naturalidad". Añadía además que "toda la chapa que nos ha echado esta mujer es para decir, cuando tienes tentación recurras a una ducha de agua fría y a correr".

Marta Robles respondía sorprendida a Montero: "Tantas mujeres queriendo llegar al orgasmos y resulta que tú los tienes así". Confesaba que tiene sueños eróticos y que muchas veces "puede ser que te hayas despertado y decir uy".

No cree que en gente biológicamente activa los orgasmos tengan que ser provocados por un instrumento. "No os empapáis ninguno", les espetaba a los colaboradores del programa.