Mariló Montero cuenta una tremenda experiencia: "Se me ha metido un tío en el baño y hemos terminado a hostias"

En las últimas horas saltaba a los medios una polémica que comenzaba en las redes sociales. El caso ha suscitado numerosas y diversas reacciones en las redes sociales y otro tipo de plataformas digitales. Una conocida influencer feminista habría grabado los hechos y subido el vídeo a TikTok, que por su parte lo censuraba y penalizaba a la creadora de contenido.

En plató las diferencias entre los colaboradores eran evidentes por los distintos puntos de vista que mantenían sobre este caso concreto. La joven explicaba que estaba en su vivienda y denunciaba que, a través de la ventana de otra, un vecino mirón la observaba mientras se masturbaba.

¿Delito o no?

La mayoría coincidían en que el comportamiento del hombre sería reprobable, pero que al estar en su domicilio, no estaría incurriendo en ningún tipo de delito. Aun así, Sofía Cristo, colaboradora del programa, manifestaba que en su opinión sí debería serlo, al considerar que estaría violentando o acosando a la protagonista de la polémica de la misma manera que si lo hiciera en un lugar público.

Por el contario, Mariló Montero explicaba: "Esto es distinto. El debate está en la zona en la que lo hace. Aquí, él está dentro de su ámbito privado, faltaría más, ahí puede hacer lo que le dé la gana".

De momento la influencer se veía obligada a retirar el vídeo, ya que la grabación y difusión de un vídeo de alguien en su ámbito privado, sin su consentimiento, constituiría un delito de revelación de secretos, castigado con penas que van de 2 hasta 5 años de prisión.

No es un caso aislado

Tanto la presentadora, Susanna Giso, como Sofía Cristo o Mariló Montero reconocían haber sufrido hechos parecidos. Susanna por su parte lo habría vivido con un individuo que se estaría tocando en un vehículo situado al lado del suyo, y afirmaba que ante esos acontecimientos sufre una gran indefensión ante sujetos así.

El periodista y colaborador Miquel Valls aseguraba haber tenido la desagradable experiencia de entrar en un baño de un local, y al lado un señor comenzar a mirarle y a masturbarse, exclamando: "¿Qué haces tú?".

"Eso me ha pasado y hemos terminado a golpes, en chueca", contestaba Mariló, que causaba la sorpresa de Sofía, pero la periodista continuaba: "Es verdad, es que no es lo mismo, estoy hablando que es el ámbito privado. Que sí, que me ha ocurrido, se me ha metido un tío en el cuarto de baño y hemos terminado a hostias".

Tensión en aumento

El debate en plató se calentaba con la intervención de, Zúa Méndez, activista feminista que consideraba los hechos sufridos por la influencer como acoso y violencia sexual, argumentando: "Esto es violencia sexual porque lo que este señor está ejerciendo es la cosificación, la deshumanización de esta mujer, que está en su casa ella también". Palabras respecto a las que Mariló Montero y, el también colaborador, Toni Cantó, expresaban un claro desacuerdo.