María trabaja en una residencia de Montequinto y vive con su hija que ha cumplido recientemente 16 años. En el 2001 presentó una denuncia de malos tratos contra su ex marido y este fue condenado. En el 2008 recibió la sentencia en la que su exmarido fue condenado a 21 meses de prisión. Según María, Miriam no ha querido volver a vivir con su padre ni ir a visitarlo desde entonces y es por esto que ella no ha respetado el régimen de visitas.

El maltratador presentó múltiples denuncias en contra de María y en 2009 acumulaba dos sentencias penales por ello. Según el último auto de la jueza, María Salmerón es una delincuente reincidente y con peligro de fuga. Salmerón debería haber ingresado en la cárcel el miércoles pero aún está esperando a que la Fiscalía se pronuncie sobre su caso. María cuenta en Espejo Público cómo está viviendo esta situación "El estado de estrés y la espera es... no se puede explicar... es un sinvivir todos los días".

La acusada tiene pendiente pagar varias indemnizaciones que suman 60.000 euros a su exmarido y ha sido esto lo que la ha obligado a entrar en prisión. Ella declara que "estamos en una sociedad enferma" en la que están permitidas las visitas a los maltratadores y más aún cuando son menores. La sevillana espera a que se pronuncie la Fiscalía y declara que: "Tengo pocas esperanzas".