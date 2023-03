María Blasco, directora del CNIO: "España es un país muy machista todavía"

Austera y enérgica no deja de dirigir a su equipo mientras preparamos la charla. Ella descubrió hace años el mecanismo que nos hace envejecer, y ese fue el primer paso para una larga cadena de descubrimientos sobre el cáncer y otras enfermedades degenerativas. Habla muy rápido y con mucha contundencia, especialmente cuando habla de machismo. "Aquí en el CNIO, lo hemos erradicado" nos dice con orgullo.

R.- Os he traído aquí, al CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, porque es un centro en el que investigamos cómo se origina el cáncer y cómo detectarlo mejor y tratarlo mejor. Es uno de los mejores centros de investigación del mundo en cáncer. Ahora mismo somos los primeros de Europa y estamos entre los diez primeros del mundo y pensamos que es muy desconocido todavía para los ciudadanos españoles y ciudadanas españolas lo que hacemos.

P.- ¿Porqué decides dedicarte a la biología?

R.- Me gustaba específicamente la biología molecular, porque es el estudio de las moléculas de la vida, es entender la vida a nivel molecular, para entender porqué se originan las enfermedades, porqué se produce el cáncer. Me interesaba contestar todos esos porqués.

P.- Y de hecho tú en tu trayectoria, llegas a un descubrimiento digamos que es una piedra de toque en la investigación oncológica hoy en día: porqué envejecemos.

R.- El trabajo de mi grupo de investigación ha sido uno de los pioneros en demostrar que realmente cuando se erosionan unas estructuras que protegen nuestro material genético, eso es el desencadenante del envejecimiento. Y el envejecimiento está a su vez, o es el origen o la causa de la mayor parte de las enfermedades que nos matan.

P.- Hasta llegar aquí al CNIO, hasta ser directora ¿has sufrido mucho machismo?

R.- He sufrido muchas veces situaciones incómodas. Desde pensar que cuando volví de EE.UU. pensar que yo no podía ser la directora de mi propio grupo de investigación porque era una mujer. Y asumir que yo estaba trabajando para quien era entonces mi marido. Eso pasaba todo el rato. En el CNIO desde luego es algo que casi no existe porque es algo que hemos erradicado.

P.- ¿Tú te sientes maltratado con los premios?

R.- En mi caso he tenido reconocimiento, tengo que decirlo. Pero bueno, sí que hay premios que yo he visto que claramente tienen sesgos.

P.- ¿Cómo ves a la mujer en España?

R.- Comparado con otros países, pues diría que todavía es un país muy machista, que la tolerancia es mayor.

En Estados Unidos ha habido un movimiento importante, el "me too", que bueno, yo he visto caer a colegas míos científicos y creo que ha ocurrido en todos los campos. Y en España no he visto que haya ocurrido ni un solo caso. Entonces de alguna manera hay una tolerancia que en otros países no hay.

P.- Eso que dices no es muy políticamente correcto...

R.- Bueno, es que es obvio para mi como mujer que las mujeres no tenemos todavía el mismo protagonismo que los hombres. En nuestro país no ha habido ni una sola presidenta del gobierno. Si miras a los puestos de toma de decisiones y de poder de las empresas y de todo, es un mundo masculino. Es un mundo patriarcal. Hasta que las mujeres no estemos allí arriba, realmente no habría igualdad real. Hasta que no haya igualdad de mujeres y de hombres en los puestos de toma de decisión del mundo, y se incluyen presidencias de gobierno de países, etc, entonces no habrá igualdad real de oportunidades para hombres y para mujeres.