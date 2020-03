Así cambó el 'Me Too' las reglas del juego en todo el mundo

Más información Día de la Mujer 2020: Los mensajes más inspiradores de las famosas el 8 de marzo

Este 8 de marzo las mujeres volverán a tomar la calle. Vuelven a convocarse manifestaciones con motivo del Día de la Mujer en todo el mundo. En España los actos empiezan en poco más de dos horas, con una con una cacerolada.

El movimiento contra el silencio que rodeaba las agresiones sexuales a mujeres surgió a finales de 2017 y lo hizo con un caso en concreto. Las denuncias contra el hasta entonces poderoso productor de Hollywood, Harvey Westein, por abusos sexuales. El 'Me too' caló en todo el mundo y los casos comenzaron a salir a la luz.

Hace poco podíamos ver a como le caían 29 años por violación a Harvey Westein y nos mostraba la degradada imagen del que fuera el productor más conocido de Hollywood. Su caso es el ejemplo de que se acabó la impunidad dentro y fuera del cine.

Todo gracias al movimiento 'Me Too' que nació para denunciar los abusos sufridos por algunas mujeres y algunos hombres. Numerosos son los mitos que han quedado muy tocados por un movimiento que empezó en las redes sociales y ha acabado en los eventos más mediáticos.

Más de 500.000 personas han utilizado el término 'Me Too' desde su aparición y que ha afectado a decenas de países de todo el planeta, y España no ha sido una excepción.