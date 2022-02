Mari Carmen, la mujer acusada de matar a su pareja con laxantes: "Los laxantes eran para mí, los llevo tomando desde los 15 años"

Mari Carmen niega tajantemente su relación con la muerte de Salvador y dice que los laxantes que compraba eran de consumo propio. Señala que lleva tomando laxantes desde los 15 años y que toma hasta 30 pastillas al día.

Cuenta que el 12 de septiembre su pareja, Salvador (de 70 años), se comenzó a poner enfermo con diarreas. Pone de manifiesto que antes de caer enfermo ya había tenido discusiones con su familia, especialmente con su hija. Relata que llamó al médico de cabecera para que le atendieran. "Ese día vino la hija con un hermano a recoger cosas de la vivienda y ya no se encontraba muy bien".

Al no mejorar decidió llevar a su pareja al hospital y allí ingresó en la UCI porque tenía una insuficiencia renal. "No le funcionaba un riñón y el otro lo tenía delicado. Subió a planta estreñido, le mandaron laxantes para evacuar. El día 4 de octubre le dan el alta y el día 6 de madrugada se cayó de la cama y regresó al hospital. Le hicieron pruebas para ver si era un parásito".

Niega las acusaciones: "No le he dado laxantes jamás de los jamases, ni a él ni a nadie, me los tomo para mí", sostiene. Se le acusa de estafa, apropiación indebida y de retirar unos 62.000 euros en cajeros. Apunta que su pareja les dio las tarjetas para que pagara a los empleados domésticos y al jardinero. Asegura además que "él tenía obsesión" por verla "guapa" y le pedía que saliera de casa diariamente para comprase algo. Según Mari Carmen Salvador pidió dos préstamos: "Yo no he tocado ese dinero", señala.

Cree que esto responde a "una emboscada" por parte de la hija de Salvador. "Desde el principio me sentenció, me juzgo y decidió que me iba a hacer la vida imposible".

