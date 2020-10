Margarita del Val: "Hay transmisión descontrolada de coronavirus, un confinamiento perimetral no soluciona nada"

Considera Margarita del Val que para tomar medidas "no vale decir que tenemos suficientes camas todavía" y lo que hay que ver es "la prevención, el rastreo y la capacidad en atención primaria". Señala que aunque ahora la oleada vaya más lenta no se pueden sobrecargar los hospitales. "Es muy tarde y hay transmisión descontrolada. Un confinamiento perimetral no soluciona nada", señala.

Del Val apunta que actualmente la ola de contagios "va como 5 veces más despacio que la primera oleada". Apuesta por reforzar los diagnósticos, la identificación de contactos y facilitar la cuarentena a las personas que tengan problemas para guardarla. Margarita del Val cree que habría que apostar por un confinamiento selectivo de los positios y sus contactos y no global.

Cree que los criterios de Sanidad para tomar medidas deberían ser más estrictos y estar por debajo de los 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Apunta que ahora "hay mucha transmisión en los jóvenes asintomáticos y eso pasará factura en los mayores y a los que no pueden aislarse en su casa".

Sobre los encuentros familiares, apunta que habría que reducirlos a los convivientes o mantenerlos con distancia en toda la celebración de Navidad.

