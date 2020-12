Margarita del Val: "Es imposible erradicar el coronavirus en países occidentales"

Duda Margarita del Val de que la vacuna de Pfizer contra el coronavirus genere inmunidad de grupo ya que cree que esta vacuna puede hacer que los vacunados pueda seguir contagiando el virus pero lo hagan como asintomáticos. Esa será la clave de la victoria en la pandemia, que quienes se pongan la vacuna no puedan contagiar el virus.

Cree Del Val que ahora mismo es imposible erradicar el virus. Considera que esto era posible cuando había muy pocos casos y cuando existían medidas de contención, del mismo modo que China llegó a erradicar el SARS-1 en en China. Sin embargo, mantiene que China ahora mismo ha vuelto a registrar 8 casos y ha cerrado un distrito.

"No puede permanecer cerrado un país como para que no entre ningún caso. En países occidentales no es posible erradicar este virus, solo más adelante si se tuviese una vacuna que evitase totalmente que los contagiados contagien, las llamadas vacunas esterilizantes", mantiene.

Respecto a las variantes que se han registrado del Covid-19, cree que estamos en una época de mucho frío con muchas compras y cuando más cosas hacemos en interiores y eso puede provocar que el virus se propague con más facilidad independientemente del tipo de variante.

Puedes ver la entrevista completa a la viróloga Margarita del Val en Atresplayer.