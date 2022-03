Manuel Hernández, camionero convocante de los paros de transportes: "No podemos estar dentro de un cortijo donde manda la zorra"

Manuel Hernández, está detrás de la plataforma nacional por la defensa del transporte que ha convocado los paros de los transportistas. Condena rotundamente cualquier acto vandálico y asegura que si detectan en un punto informativo a alguien con esos comportamientos se les expulsa. "Hay mucha trampa y mucha gente interesada en criminalizar y desviar la atención hacia un punto que no es el correcto", apunta.

Reitera Manuel que se trata de un paro voluntario y concienciado por la imposibilidad que tienen de trabajar. "No está impidiendo una minoría que la mayoría llegue a destino con las mercancías, el problema es que hay una mayoría convencida y arruinada de que no puede trabajar".

"No entendemos por qué ese desprecio de la administración"

Considera que "clama al cielo" dónde está la responsabilidad de la administración y el porqué de "ese desprecio". "¿No es suficiente en la calle la movilización que tenemos de forma concienciada para que nos reciban y hablen con nosotros y para intentar poner fin a toda esta situación?". Otras 3 patronales se han sumado a estos paros. Matiza Manuel que esas nuevas asociaciones que se están sumando es porque sus socios ya estaban con su organización desde el primer momento y no les ha quedado más remedio que oficializar ese apoyo. "Hay cerca de 100.000 empresas de transportes secundado este paro y todas esas ofertas del ministerio no tendrán efecto mientras no se sienten a negociar con las personas que hemos convocado y estamos reivindicando unas medidas que están abocando a la ciudadanía aun desabastecimiento pero no por nuestra parte y nuestra responsabilidad. No criminalicemos a la gente que se está muriendo de hambre, que está en la ruina y que no se le está recibiendo ni atendiendo ni escuchando".

"Me preocupa que esta situación se esté alargando más de la cuenta"

Le preocupa que la situación "se esté alargando más de la cuenta". No cree que esto sea porque quieran retar a nadie porque ya en octubre trasladaron al ministerio sus reivindicaciones. No aprueba que el Gobierno quiera que sean los propios cargadores de los transportistas quienes firmen sus condiciones de trabajo y lleguen a unos acuerdos que no dan respuesta a su realidad.

Afirma Manuel que no quieren formar parte del Comité Nacional "porque es un organismo que ya creó el ministerio para tener al sector controlado, dividido y enfrentado". Si entran ahí donde siempre manejan el cotarro los cargadores estarían traicionando los asociados, apunta este transportista. "No podemos estar dentro de un cortijo donde manda la zorra, es así de claro". "No se nos puede imponer que nuestros acuerdos dependan del parabién de las personas que nos contratan porque son los mayores culpable de la ruina que tenemos mientras ellos cobran unos precios decentes".

