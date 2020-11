Comerciantes y hosteleros protestan en Barcelona: "Hay gente que se va a morir, ya los hay que se están suicidando"

El sector de la cultura, la hostelería y el ocio nocturno están siendo los más castigados por la pandemia del coronavirus. Los manifestantes han protestado este miércoles para defender a un sector muy afectado por las nuevas restricciones del Govern para frenar los contagios de coronavirus en Cataluña.

Melissa, propietaria de un restaurante en la ciudad Condal, ha indicado que desde el sector "estamos desesperados. Tanto las chicas de centros estéticos como la hostelería de a pie de calle, estamos desesperados. Las ayudas no han llegado y las que ha habido son una miseria".

Los manifestantes han alertado que la decisión del ejecutivo catalán destruirá centenares de puestos de trabajo y llevará a la bancarrota a muchas compañías, ya en situación crítica por el parón económico durante el estado de alarma y la mala temporada turística.

"No hemos tenido tiempo para calcular perdidas pero sabemos que las miserables ayudas que nos han dado no alcanzan. Las esteticien se van a morir, algunas ya se han suicidado. Aun no hemos empezado con los despidos, pero de aqui a un mes empezarán", indicaba la manifestante, que también ha hecho un llamamiento a los sindicatos por su falta de apoyo: "¿Donde están Comisiones Obreras? ¿No están viendo nada?", sentenciaba.

Cataluña ha notificado este miércoles 2.997 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y sitúa la cifra de casos acumulados en 305.965.

