Mamen Mendizabal hace llorar a Susanna Griso en la promoción de su nuevo programa

Reconoce la periodista Mamen Mendizabal que 'Palo y Astilla' es un programa cargado de emociones. Ha destacado distintos testimonios como el de la extenista Arantxa Sánchez Vicario que, tras romper con sus padres públicamente, reconocía que había tenido que pedirles perdón para seguir adelante ya que cometió un error.

Destacaba también Mendizabal el cariño con el que Xavier Sardá hablaba de su madre, que falleció cuando él tenía 8 años, así como de su hermana Rosa María fallecida recientemente.

"Cuando murió su último progenitor su hermana le agarró de la mano y no le soltó nunca. Yo siento que eso me pasó a mí también con mi hermano, confesaba la periodista". Un testimonio lleno de sentimiento que ha hecho llorar a Susanna Griso y el resto de colaboradores de Espejo Público.

"Hacía tiempo que no lloraba tanto"

Susanna Griso con el rostro lleno de lágrimas, pedía a sus cámaras que no le enfocaran en ese momento. "Mamen no te traigo más al programa porque me has hecho llorar. Hacía tiempo que no lloraba yo tanto", decía la periodista ya más repuesta con una sonrisa.

