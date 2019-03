La madre de Vanessa García pide que los que mataron a su hija vayan a la cárcel

El dolor de una madre a la que nunca le gustó la pareja de su hija. La madre de Vanessa García exige justicia. Asegura no entender porque tres de los sospechosos de acabar con la vida de su hija, están en la calle.

"Era muy alegre y tenía un gran corazón. Para ella su hija era lo primero, por lo que nunca me creí la historia que decían que había abandonado a la niña", asegura la madre de Vanessa. En cuanto a la pareja, y principal acusado de acabar con su hija, la madre es rotunda. "No me gustaba para mi hija. Era algo mayor. Pero tampoco me gustaba su entorno. No vivo de pensar que están en la calle y mi hija en una caja. Ellos viven por ahí tan tranquilos. Con todas las pruebas que hay. No lo concibo", se lamenta.

La que fuera pareja de Vanessa se encuentra en prisión, pero tanto su hermana como le resto de la familia están en libertad, pendientes de juicio, a pesar de que todos ellos podrían haber colaborado en el brutal crimen de esta joven aragonesa. "Pido Justicia y que paguen por lo que han hecho", sentencia la madre de Vanessa.