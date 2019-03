La madre de los niños secuestrados en Bolivia pide recuperar a su bebé de 3 meses

"Hola feo, tu no sabes como te agradezco todo lo que estás haciendo por mi y por los nenes, eso es algo que no tiene precio y que algún día te devolveré. Así comienza la carta de una madre arrepentida. Cartas escritas desde la cárcel a las que Espejo Público ha tenido acceso. Escritos de su puño y letra dirigidos a su hermano Miguel y a su madre. "Madre en este momento estoy bien dentro de lo que cabe. Sabes que echo mucho de menos a mis enanos: a mi negrito flaco, a mi princesa y a mi nene bello, sabes que son el amor de mi vida y que por ellos estoy aquí, pero algún día voy a salir y nunca más me voy a separar de ellos, solo te pido que, por favor, no pierdas la comunicación con ellos y que hagas todo lo posible para traerlos contigo a la casa".

La preocupación por sus hijos es el hilo conductor de las cartas. "Bueno gordo, sabes que te quiero mucho, te encargo a mis nenes que sabes que son mi vida y los amo". Un desasosiego que la absorbe hasta el extremo de necesitar medicación como ella misma le revela a su madre. "Madre no tengo mucho que contarte, solo que de vez en cuando me dan mis paranoias de madre, porque me acuerdo de los nenes, pero me dan todos los días tranquilizantes para poderlo sobrellevar."

Con su hijo Manuel de 11 años ya liberado, ahora su lucha se centra en recuperar a su bebé de tan solo tres meses y así se lo pide a su hermano:"Tú eres el único que pone la mano en el fuego por mí y por los nenes y que vas a luchar conta todo hasta que el bebé no lo tengamos en brazos". Un bebé que sigue en Bolivia y sobre el que pesa un gran problema: lleva los apellidos de su padre, un narcotraficante ya detenido, acusado del secuestro de sus propios hijos. Una auténtica marea burocrática a la que se enfrenta esta familia para recuperar al pequeño Francisco Javier.