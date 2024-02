La madre del menor muerto tras consumir la droga 'tusi' asegura que existe un vídeo en el que se mofan de él drogado

Un menor de 14 años ha muerto en Getafe (Madrid) después de ingerir una bebida energética con dos gramos de la denominada droga 'tusi', también conocida como cocaína rosa y que contiene una mezcla de ketamina y éxtasis.

El menor se desplomó después de bajar del metro y al lugar de los hechos acudieron efectivos sanitarios. Los padres aseguran que alguien le hecho la droga en la bebida aunque las autoridades lo desmienten. Según la progenitora del fallecido este no era consumidor y ni si quiera bebía ni fumaba.

Esta misma mañana la Policía comenta que las primeras hipótesis que maneja es que el menor había consumido cocaína de manera voluntaria y afirma que en estos momentos no hay denuncia interpuesta por los padres. El caso permanece bajo investigación, se está analizando el contenido de las cámaras de seguridad y hasta que no haya un informe de autopsia no se va a poder determinar con exactitud la causa de la muerte.

"Ese día estaba con amigos que yo no conocía y tampoco me contó dónde iba"

La madre mantiene además que ese día su hijo estaba con personas que ella no conocía y que el menor tampoco le contó donde iba, cuando era habitual que siempre lo hiciera. Ese día el joven se movió desde Moncloa a Getafe, donde se junta con unos amigos a hacer botellón. Algo que también sorprende a la madre que asegura que su hijo no bebe y mucho menos consumía droga.

La Policía está indagando tratando de averiguar si hubo un vídeo donde se grabó a la gente mofándose del chico después de consumir la droga. La madre mantiene que sí existe el vídeo aunque de momento la Policía no lo tiene. "Ese vídeo está en TikTok supuestamente, pero de momento la Policía no lo tiene", matiza el periodista Luis Fernando Durán.

"Muchas veces no queremos ver lo que están haciendo nuestros hijos"

El educador Jero García cree la mayoría de los padres saben menos de lo que hay en relación a lo que hacen sus hijos. "Muchas veces no queremos ver lo que están haciendo nuestros hijos", afirma. Señala que "en el paso a secundaria los niños empiezan a ir por sitios tenebrosos".

Cree que hay que preguntase por qué no nos preocupamos de lo que hacen nuestros hijos y por qué no tenemos las contraseñas de sus redes sociales. A lo largo de su experiencia se ha dado cuenta de que muchos chavales necesitan entrar en el círculo dopamínico para sentirse bien como el que proporciona el consumo de drogas. Él propone entrar en el ciclo dopamínico a través del deporte. "Abogo porque los padres metan a los chicos a hacer cualquier deporte", señala.